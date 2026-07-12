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台北男閃兵11年「除役才持美護照回台」　法官重判10月、不予緩刑

黃姓男子涉嫌逃兵，直到除役後才返台，遭到法院判刑。（示意圖，翻攝臉書國防部發言人）

圖文／鏡週刊

黃姓男子為躲避兵役，2014年以赴國外攻讀研究所為由獲准出境，卻在海外逾期未返國接受徵兵，直到2025年底除役後，才持美國護照返台。台北地方法院審理後認定，黃男刻意規避兵役、精算返國時機，依《妨害兵役治罪條例》判處有期徒刑10月，且不准緩刑，也不給予可易科罰金的刑度。

判決指出，黃男原可依法於海外就學至27歲，但自2014年1月持中華民國護照出境後，便未再返台接受徵兵。文山區公所於2019年、2020年間先後寄發催告函及徵兵檢查通知，並完成送達程序，但黃男始終未返國，也未提出後續就學證明，遭檢方發布通緝。

直到2026年1月，也就是已於前一年底依法除役後，黃男才改持美國護照入境台灣，隔天再透過律師向檢方表示願意歸案。不過，他尚未完成報到，就因無照駕駛遭警方攔查，身分曝光後遭逮捕。

法官為何重判且不准易科罰金？

法院指出，黃男明知自己已達36歲、除役在即，仍刻意等到兵役義務消滅後才返台，甚至擔心持中華民國護照入境會立即遭逮，故改持美國護照入境，返台後急於享有健保等國民福利，卻不願履行兵役義務，顯示一切都是經過精密計算。

法官在判決書中更直言，義務役雖然辛苦，不僅要承受訓練、失去自由，還可能面對部分長官「無腦指揮」、熬夜應付各種業務，甚至因同袍犯錯遭連坐處分，但兵役是國民應盡義務，「雖然苦，但至少要苦得公平」。

法院認為，若僅判處可易科罰金的刑度，恐讓外界誤以為只要花約54萬元罰金就能免服兵役，對依法服役的役男並不公平，因此依《妨害兵役治罪條例》第3條第7款「意圖避免徵兵處理罪」，判處黃男有期徒刑10月，不予緩刑。


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