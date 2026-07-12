　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

4星座「週末走霉運」！雙子惹怒伴侶、雙魚情緒壓力爆表

▲▼春節財運出爐。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲雙子、處女、射手及雙魚座下週六走霉運。（示意圖／達志影像／美聯社）

辰宇力 ☆ 2026.7.12～2026.7.19 星象預測與12星座運勢

家庭、居住、國家安全、糧食、民生與社會福利仍是本週焦點。

水星逆行巨蟹則讓許多人開始回顧過去的承諾、人際往來、家庭問題及舊合作案。資訊流動速度極快，但真假訊息混雜，社群媒體容易因一句話、一段影片快速發酵，也容易因誤解引起爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投資理財趨勢屬於整理、輪動格局。航空、鐵路、物流及交通系統容易因天災、技術問題造成延誤。

展望未來7日，白羊重新整理工作與家庭步調，金牛容易因誤會而生氣，雙子行動力旺盛，巨蟹放下過去，獅子人氣與自信持續提升，處女細心與專業受到肯定，天秤生活步調宜放慢，天蠍朋友與團隊帶來助力，射手事業責任增加，摩羯跨領域合作帶來成長機會，水瓶重新檢視財務與人生目標，雙魚真誠溝通能化解誤會。

【一週星情氣候名詞解析】

‧晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。
‧晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
‧陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。
‧陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
‧暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries （3/21～4/20）

工作開始進入重新調整階段，家庭責任增加，需兼顧工作與家人。感情方面適合放慢腳步，用實際陪伴取代激情。財運平穩，避免因一時衝動購買大型商品。重新整理，比急著前進更重要。

本週開運色：銀白、藍

7/12 （SUN）：晴 Sunny
7/13 （MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/14 （TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/15 （WED）：晴 Sunny
7/16 （THU）：晴 Sunny
7/17 （FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/18 （SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/19 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

金牛座 Taurus （4/21～5/20）

人際互動活絡，但容易遇到溝通誤會。工作需多確認文件與數據，不宜憑直覺處理事情。金星帶來不錯的桃花運，也適合培養興趣。投資宜保守，不宜聽信市場傳言。說清楚，比說得快更重要。

本週開運色：紫、海洋藍

7/12 （SUN）：晴 Sunny
7/13 （MON）：晴 Sunny
7/14 （TUE）：晴 Sunny
7/15 （WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/16 （THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/17 （FRI）：晴 Sunny
7/18 （SAT）：晴 Sunny
7/19 （SUN）：晴 Sunny

雙子座 Gemini （5/21～6/21）

近期行動力旺盛，但也容易讓自己太忙。工作機會增加，同時責任也變重。健康需注意睡眠與神經壓力。感情容易因忙碌忽略另一半，適時放慢節奏有助維持關係。速度很快，但方向更重要。

本週開運色：白、藍

7/12 （SUN）：陰 Cloudy
7/13 （MON）：晴 Sunny
7/14 （TUE）：晴 Sunny
7/15 （WED）：晴 Sunny
7/16 （THU）：晴 Sunny
7/17 （FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/18 （SAT）：暴雨 Rainy
7/19 （SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

巨蟹座 Cancer （6/22～7/22）

近期是重新認識自己的重要時期。適合整理人生方向、家庭關係及未來規劃。舊朋友可能重新聯絡。財務方面避免情緒性消費。過去不是包袱，而是下一階段的答案。

本週開運色：紅紫、紅橘、黃

7/12 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/13 （MON）：陰 Cloudy
7/14 （TUE）：陰 Cloudy
7/15 （WED）：晴 Sunny
7/16 （THU）：晴 Sunny
7/17 （FRI）：晴 Sunny
7/18 （SAT）：晴 Sunny
7/19 （SUN）：晴 Sunny

獅子座 Leo （7/23～8/22）

近期水逆帶來不少需要補強的細節。感情容易遇見久未聯絡的人。工作保持低調反而更容易成功。
木星帶來自信與人氣，許多事情逐漸朝有利方向發展。但請先累積實力，再迎接舞台。

本週開運色：黃、紅、橘

7/12 （SUN）：晴 Sunny
7/13 （MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/14 （TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/15 （WED）：陰 Cloudy
7/16 （THU）：陰 Cloudy
7/17 （FRI）：晴 Sunny
7/18 （SAT）：晴 Sunny
7/19 （SUN）：晴 Sunny

處女座 Virgo （8/23～9/22）

金星進入命宮，魅力提升，人際運與桃花運同步上升。工作容易獲得主管信任，也適合改善生活習慣與健康管理。財運穩定，適合理性規畫支出。

本週開運色：紅紫、紅橘、黃

7/12 （SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/13 （MON）：晴 Sunny
7/14 （TUE）：晴 Sunny
7/15 （WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/16 （THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/17 （FRI）：陰 Cloudy
7/18 （SAT）：暴雨 Rainy
7/19 （SUN）：陰 Cloudy

天秤座 Libra （9/23～10/23）

本週適合沉澱自己，不宜勉強推動重大計畫。工作可能出現制度變動，需要保持彈性。感情方面適合傾聽，不必急著做決定，靜下來，才能看清方向。

本週開運色：褐、綠

7/12 （SUN）：晴 Sunny
7/13 （MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/14 （TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/15 （WED）：晴 Sunny
7/16 （THU）：晴 Sunny
7/17 （FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/18 （SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/19 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

天蠍座 Scorpio （10/24～11/22）

社交圈擴大，朋友帶來新的合作機會。適合團隊合作，不宜單打獨鬥。相信夥伴，比單靠自己更有效率。感情互動升溫，但避免因猜測造成誤會。財運逐步改善。

本週開運色：綠、藍綠

7/12 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/13 （MON）：晴 Sunny
7/14 （TUE）：晴 Sunny
7/15 （WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/16 （THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/17 （FRI）：晴 Sunny
7/18 （SAT）：晴 Sunny
7/19 （SUN）：晴 Sunny

射手座 Sagittarius （11/23～12/21）

事業運持續提升，但責任也同步增加。容易交付重要任務，需要展現耐心與細心。感情方面因工作忙碌而容易忽略另一半。投資宜保守。

本週開運色：綠、藍、天藍

7/12 （SUN）：陰 Cloudy
7/13 （MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/14 （TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/15 （WED）：晴 Sunny
7/16 （THU）：晴 Sunny
7/17 （FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/18 （SAT）：暴雨 Rainy
7/19 （SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

摩羯座 Capricorn （12/22～1/19）

本週適合學習新知、規畫旅行及拓展視野。工作可能接觸跨領域合作，需要更多溝通。感情逐漸回暖，單身者有機會透過學習場合認識新對象。改變環境，也能改變思維。

本週開運色：白、粉藍、深藍

7/12 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/13 （MON）：陰 Cloudy
7/14 （TUE）：陰 Cloudy
7/15 （WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/16 （THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/17 （FRI）：晴 Sunny
7/18 （SAT）：晴 Sunny
7/19 （SUN）：晴 Sunny

水瓶座 Aquarius （1/20～2/18）

適合整理財務、保險、投資及長期規畫。工作容易發現過去忽略的小問題。感情需要更多信任與坦誠。真正的力量來自誠實面對自己。

本週開運色：黃、藍、粉藍

7/12 （SUN）：晴 Sunny
7/13 （MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/14 （TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/15 （WED）：陰 Cloudy
7/16 （THU）：陰 Cloudy
7/17 （FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/18 （SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/19 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

雙魚座 Pisces （2/19～3/20）

合作運勢提升，但合約與承諾都需再次確認。伴侶關係容易討論未來規畫。工作適合與他人共同完成大型任務。健康注意腸胃與情緒壓力。

本週開運色：綠、天藍、深藍

7/12 （SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/13 （MON）：晴 Sunny
7/14 （TUE）：晴 Sunny
7/15 （WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/16 （THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/17 （FRI）：陰 Cloudy
7/18 （SAT）：暴雨 Rainy
7/19 （SUN）：陰 Cloudy

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴威神轉！　醫定格一看「像一張人臉」
快訊／世界盃4強賽程出爐！　創兩大超狂空前紀錄
快訊／阿根廷闖進4強！
快訊／延長賽下半場香蕉球破網！　阿根廷2比1討回領先
巴威離開！各地飛機「朝桃機前進」　網見1圖：魔王級挑戰來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國際物理奧林匹亞競賽　台灣5金「世界第一」

「醫龍」再現！麻醉時心臟驟停　醫當機立斷開胸「徒手按心」搶命

真心感謝颱風假！一票人「補眠30小時」狂謝天：證明週休三日有用

浙江掀巨浪「裡面全是垃圾」！驚悚畫面曝　網酸：巴威人真好

台鐵582筆土地被占用　201億資產卡在地方政府手中

巴威神轉！醫定格一看「像一張人臉」　網聯想金鐘罩：像山神

巴威離開！各地飛機「朝桃機前進」　網見1圖：魔王級挑戰來了

幫孩子洗澡被嫌太久！人妻怨婆婆、大伯狂搶浴室「故意找她麻煩」

逛唐吉訶德「找不到商品、像迷宮」！旅日達人曝巧思：是故意的

明後天南部水氣增　午後北部防短延時豪雨

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

巴威豪雨水位持續上升！石門水庫相隔618天再度洩洪　壯觀畫面曝

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

高雄驚悚車禍！休旅車違規右轉　騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

哈米尼葬禮驚見「超市冷藏車」運靈柩　芬蘭民眾傻眼

國際物理奧林匹亞競賽　台灣5金「世界第一」

「醫龍」再現！麻醉時心臟驟停　醫當機立斷開胸「徒手按心」搶命

真心感謝颱風假！一票人「補眠30小時」狂謝天：證明週休三日有用

浙江掀巨浪「裡面全是垃圾」！驚悚畫面曝　網酸：巴威人真好

台鐵582筆土地被占用　201億資產卡在地方政府手中

巴威神轉！醫定格一看「像一張人臉」　網聯想金鐘罩：像山神

巴威離開！各地飛機「朝桃機前進」　網見1圖：魔王級挑戰來了

幫孩子洗澡被嫌太久！人妻怨婆婆、大伯狂搶浴室「故意找她麻煩」

逛唐吉訶德「找不到商品、像迷宮」！旅日達人曝巧思：是故意的

明後天南部水氣增　午後北部防短延時豪雨

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

新北女開車載尪...猛撞超商前轎車畫面曝　快篩驗出3種毒！

蔡瑞雪比佛利山莊大解放！搭敞篷車「低胸背心包不住上圍」高衩內褲被看光

美軍轟炸畫面曝光！　「連續3晚空襲」摧毀伊朗逾300處目標

酒精會傷牙！醫揭4大害處：「口乾、菌叢失衡」恐加速牙周病

國際物理奧林匹亞競賽　台灣5金「世界第一」

台灣IG網紅又炎上！日本旅遊「闖神社禁區」拍美照　日網氣炸：滾

「醫龍」再現！麻醉時心臟驟停　醫當機立斷開胸「徒手按心」搶命

佀廣洋羨慕哥哥當兵很酷　律師籲桃市府：申請改判體位可馬上入伍

「漂AI」踢鐵板！改名概念股市值蒸發　大摩示警晶片股超買

【衛生局登門稽查】持「鯊魚劍」砍背流血！　尬電師父加水給信徒喝遭檢舉

生活熱門新聞

巴威「繞過台灣」往大陸　原因曝光

快訊／巴威05：30解除陸警　13縣市豪大雨特報

「巴威自作孽」挖大範圍冷水坑　其他颱風誰踩到誰倒楣

全台22縣市都宣布了！停班停課一次看

巴威才剛走！　可能又有熱帶擾動發展

國小生「2003年失聯」解謎任務爆紅

巴威「一路避開台灣」！網堅信原因：眾神所在之島

台灣風雨趨緩　專家示警：下周恐有熱帶擾動

茄汁鯖魚罐頭「紅、黃2款」差在哪？業者解答

巴威走了！　全台今停班課一覽

27歲財務自由退休「1年只看盤2次」：天天盯股市只會憂慮和後悔

魔王級挑戰來了！巴威走後各地飛機「朝桃機前進」

國二兒洗澡時間變長！他求問怎麼溝通

台中漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

更多熱門

相關新聞

遇事就愛抱怨、負能量強的三大星座！

遇事就愛抱怨、負能量強的三大星座！

有些人一遇到不順心，就會忍不住把滿腹牢騷全說出口，不只容易放大生活中的不滿，也可能讓身邊的人跟著感受到沉重情緒，以下三大星座特別容易累積負能量，遇到壓力時更常用抱怨來宣洩。

7月12日星座運勢／牡羊座配戴開運物件招財

7月12日星座運勢／牡羊座配戴開運物件招財

7月11日星座運勢／天秤座用腦賺大錢

7月11日星座運勢／天秤座用腦賺大錢

朋友多但常覺得孤單的三大星座！

朋友多但常覺得孤單的三大星座！

7月10日星座運勢／處女座財運滾滾進帳

7月10日星座運勢／處女座財運滾滾進帳

關鍵字：

星座占卜12星座運勢牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座

讀者迴響

熱門新聞

巴威「繞過台灣」往大陸　原因曝光

17歲高中男陳屍客家文物館　母接死訊悲痛錯愕

快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

富國島快艇翻覆「全船落海」 15死

貝林漢姆梅開二度　英格蘭2比1闖4強

二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光

索爾洛特害挪威淘汰　球迷怒灌爆IG

綠議員批放颱風假「經濟損失450億」　蔣萬安霸氣回應

高雄騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

台南「改裝車殺手」　開車「看到就撞」

周星馳新片半天破億　陸主持人犀利評：好難看

快訊／巴威05：30解除陸警　13縣市豪大雨特報

二伯自製童衣…手作老師截圖：上面是我的印章

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

延長賽兩度破門！阿根廷3比1闖4強

更多

最夯影音

更多
巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈
17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面