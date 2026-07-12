4星座「週末走霉運」！雙子惹怒伴侶、雙魚情緒壓力爆表





▲雙子、處女、射手及雙魚座下週六走霉運。（示意圖／達志影像／美聯社）

辰宇力 ☆ 2026.7.12～2026.7.19 星象預測與12星座運勢

家庭、居住、國家安全、糧食、民生與社會福利仍是本週焦點。

水星逆行巨蟹則讓許多人開始回顧過去的承諾、人際往來、家庭問題及舊合作案。資訊流動速度極快，但真假訊息混雜，社群媒體容易因一句話、一段影片快速發酵，也容易因誤解引起爭議。

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投資理財趨勢屬於整理、輪動格局。航空、鐵路、物流及交通系統容易因天災、技術問題造成延誤。

展望未來7日，白羊重新整理工作與家庭步調，金牛容易因誤會而生氣，雙子行動力旺盛，巨蟹放下過去，獅子人氣與自信持續提升，處女細心與專業受到肯定，天秤生活步調宜放慢，天蠍朋友與團隊帶來助力，射手事業責任增加，摩羯跨領域合作帶來成長機會，水瓶重新檢視財務與人生目標，雙魚真誠溝通能化解誤會。

【一週星情氣候名詞解析】

‧晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。

‧晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。

‧陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。

‧陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。

‧暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries （3/21～4/20）

工作開始進入重新調整階段，家庭責任增加，需兼顧工作與家人。感情方面適合放慢腳步，用實際陪伴取代激情。財運平穩，避免因一時衝動購買大型商品。重新整理，比急著前進更重要。

本週開運色：銀白、藍

7/12 （SUN）：晴 Sunny

7/13 （MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

7/14 （TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

7/15 （WED）：晴 Sunny

7/16 （THU）：晴 Sunny

7/17 （FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/18 （SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/19 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

金牛座 Taurus （4/21～5/20）

人際互動活絡，但容易遇到溝通誤會。工作需多確認文件與數據，不宜憑直覺處理事情。金星帶來不錯的桃花運，也適合培養興趣。投資宜保守，不宜聽信市場傳言。說清楚，比說得快更重要。

本週開運色：紫、海洋藍

7/12 （SUN）：晴 Sunny

7/13 （MON）：晴 Sunny

7/14 （TUE）：晴 Sunny

7/15 （WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

7/16 （THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

7/17 （FRI）：晴 Sunny

7/18 （SAT）：晴 Sunny

7/19 （SUN）：晴 Sunny

雙子座 Gemini （5/21～6/21）

近期行動力旺盛，但也容易讓自己太忙。工作機會增加，同時責任也變重。健康需注意睡眠與神經壓力。感情容易因忙碌忽略另一半，適時放慢節奏有助維持關係。速度很快，但方向更重要。

本週開運色：白、藍

7/12 （SUN）：陰 Cloudy

7/13 （MON）：晴 Sunny

7/14 （TUE）：晴 Sunny

7/15 （WED）：晴 Sunny

7/16 （THU）：晴 Sunny

7/17 （FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

7/18 （SAT）：暴雨 Rainy

7/19 （SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

巨蟹座 Cancer （6/22～7/22）

近期是重新認識自己的重要時期。適合整理人生方向、家庭關係及未來規劃。舊朋友可能重新聯絡。財務方面避免情緒性消費。過去不是包袱，而是下一階段的答案。

本週開運色：紅紫、紅橘、黃

7/12 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/13 （MON）：陰 Cloudy

7/14 （TUE）：陰 Cloudy

7/15 （WED）：晴 Sunny

7/16 （THU）：晴 Sunny

7/17 （FRI）：晴 Sunny

7/18 （SAT）：晴 Sunny

7/19 （SUN）：晴 Sunny

獅子座 Leo （7/23～8/22）

近期水逆帶來不少需要補強的細節。感情容易遇見久未聯絡的人。工作保持低調反而更容易成功。

木星帶來自信與人氣，許多事情逐漸朝有利方向發展。但請先累積實力，再迎接舞台。

本週開運色：黃、紅、橘

7/12 （SUN）：晴 Sunny

7/13 （MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/14 （TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/15 （WED）：陰 Cloudy

7/16 （THU）：陰 Cloudy

7/17 （FRI）：晴 Sunny

7/18 （SAT）：晴 Sunny

7/19 （SUN）：晴 Sunny

處女座 Virgo （8/23～9/22）

金星進入命宮，魅力提升，人際運與桃花運同步上升。工作容易獲得主管信任，也適合改善生活習慣與健康管理。財運穩定，適合理性規畫支出。

本週開運色：紅紫、紅橘、黃

7/12 （SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

7/13 （MON）：晴 Sunny

7/14 （TUE）：晴 Sunny

7/15 （WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/16 （THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/17 （FRI）：陰 Cloudy

7/18 （SAT）：暴雨 Rainy

7/19 （SUN）：陰 Cloudy

天秤座 Libra （9/23～10/23）

本週適合沉澱自己，不宜勉強推動重大計畫。工作可能出現制度變動，需要保持彈性。感情方面適合傾聽，不必急著做決定，靜下來，才能看清方向。

本週開運色：褐、綠

7/12 （SUN）：晴 Sunny

7/13 （MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

7/14 （TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

7/15 （WED）：晴 Sunny

7/16 （THU）：晴 Sunny

7/17 （FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/18 （SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/19 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

天蠍座 Scorpio （10/24～11/22）

社交圈擴大，朋友帶來新的合作機會。適合團隊合作，不宜單打獨鬥。相信夥伴，比單靠自己更有效率。感情互動升溫，但避免因猜測造成誤會。財運逐步改善。

本週開運色：綠、藍綠

7/12 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/13 （MON）：晴 Sunny

7/14 （TUE）：晴 Sunny

7/15 （WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

7/16 （THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

7/17 （FRI）：晴 Sunny

7/18 （SAT）：晴 Sunny

7/19 （SUN）：晴 Sunny

射手座 Sagittarius （11/23～12/21）

事業運持續提升，但責任也同步增加。容易交付重要任務，需要展現耐心與細心。感情方面因工作忙碌而容易忽略另一半。投資宜保守。

本週開運色：綠、藍、天藍

7/12 （SUN）：陰 Cloudy

7/13 （MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/14 （TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/15 （WED）：晴 Sunny

7/16 （THU）：晴 Sunny

7/17 （FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

7/18 （SAT）：暴雨 Rainy

7/19 （SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

摩羯座 Capricorn （12/22～1/19）

本週適合學習新知、規畫旅行及拓展視野。工作可能接觸跨領域合作，需要更多溝通。感情逐漸回暖，單身者有機會透過學習場合認識新對象。改變環境，也能改變思維。

本週開運色：白、粉藍、深藍

7/12 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/13 （MON）：陰 Cloudy

7/14 （TUE）：陰 Cloudy

7/15 （WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/16 （THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/17 （FRI）：晴 Sunny

7/18 （SAT）：晴 Sunny

7/19 （SUN）：晴 Sunny

水瓶座 Aquarius （1/20～2/18）

適合整理財務、保險、投資及長期規畫。工作容易發現過去忽略的小問題。感情需要更多信任與坦誠。真正的力量來自誠實面對自己。

本週開運色：黃、藍、粉藍

7/12 （SUN）：晴 Sunny

7/13 （MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/14 （TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/15 （WED）：陰 Cloudy

7/16 （THU）：陰 Cloudy

7/17 （FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/18 （SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/19 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

雙魚座 Pisces （2/19～3/20）

合作運勢提升，但合約與承諾都需再次確認。伴侶關係容易討論未來規畫。工作適合與他人共同完成大型任務。健康注意腸胃與情緒壓力。

本週開運色：綠、天藍、深藍

7/12 （SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

7/13 （MON）：晴 Sunny

7/14 （TUE）：晴 Sunny

7/15 （WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/16 （THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

7/17 （FRI）：陰 Cloudy

7/18 （SAT）：暴雨 Rainy

7/19 （SUN）：陰 Cloudy