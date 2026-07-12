「中午運動族」死亡風險降低　研究：比全天穩定活動還健康

▲研究顯示，中午時段中高強度活動與較低死亡風險相關。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

運動也要挑時間！根據台師大與北醫大團隊針對7.5萬名成人研究顯示，中高強度身體活動較集中在中午時段，與較低的全因死亡風險相關，這項研究結果提醒民眾，未來健康促進不應只停留在「每周要動多少」，也可進一步思考「什麼時間動比較適合自己」，但不論何時運動都重要，而中午活動可能提供額外健康效益。

這項研究由台北醫學大學高齡健康暨長期照護系助理教授賴鼎富擔任第一作者、台師大運動休閒與餐旅管理研究所優聘教授廖邕擔任通訊作者，研究成果發表國際心血管預防醫學領域重要期刊《歐洲預防心臟病學雜誌》。

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研究團隊使用英國生物銀行（UK Biobank）大型世代資料，納入7萬5509名、40至73歲配戴腕式加速規的成人，並追蹤中位數8.7年。研究團隊運用客觀身體活動資料，分析中高強度身體活動在一天當中的分布型態，進一步探討不同活動時段與死亡風險之間的關聯。

北醫大賴鼎富表示，過去身體活動研究多聚焦於「總量」與「強度」，例如每周是否達到150分鐘以上中高強度身體活動，但隨著穿戴式裝置與大型資料庫日益普及，研究者已能更細緻地觀察民眾在一天不同時段的活動型態。本研究先將未達世界衛生組織身體活動建議者歸為身體活動不足組，再針對已達建議量者，透過資料分群方式辨識出不同的中高強度身體活動時段型態，包括清晨型、全天穩定型、中午型與晚間型。

▲研究發現，中午時段中高強度運動，與較低的全因死亡風險相關。（圖／台師大提供）

研究結果發現，在已達身體活動建議量的族群中，相較於全天穩定活動者，中午活動型態仍與較低的全因死亡風險相關；即使進一步控制中高強度身體活動總量後，此關聯仍然存在。研究中發現，中午活動型態全因死亡風險比為0.79，代表其死亡風險相對較低。至於癌症死亡與心血管疾病死亡，相關性在進一步調整後未達統計顯著。

台師大廖邕則指出，這項研究並不是要告訴民眾「只能中午運動」，而是提醒身體活動促進策略，可更精準地考量生活作息、睡眠型態與個人偏好。研究也顯示，與身體活動不足者相比，不同活動時段型態的族群皆有較低死亡風險，代表「有達到足夠活動量」仍是最重要的健康基礎。

廖邕進一步表示，未來健康促進不應只停留在「每周要動多少」，也可進一步思考「什麼時間動比較適合自己」。特別是對於中高齡族群、慢性病高風險族群或工作型態特殊者，若能結合穿戴式裝置、睡眠資料與個人作息，將有助於發展更個人化的身體活動建議。

▲台師大運動休閒與餐旅管理研究所優聘教授廖邕。（圖／台師大提供）