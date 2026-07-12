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分科測驗今天開放看考場　大考中心提醒：下午4時開始

▲▼分科測驗登場。（圖／新北教育局提供）

▲分科測驗今天下午開放看考場。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗將在周一、二登場，今（12日）下午開放考生查看考場。大考中心提醒考生，受巴威颱風影響，考場學校需進行環境整理、清潔消毒及試場布置，所以看考場時間為下午4時至6時，不是過往的下午2時至4時，但已經公布的應試號碼與考試地點皆不變動，請考生與家長注意安全。

115學年大學分科測驗共計3萬9213人報名，比前一年略增23人，其中集體報名3萬2825人，個別報名6388人，在全國28個考區、39個分區、1181個試場舉行。明天是分科測驗第一天，考科為物理、化學、數甲、生物。

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受到巴威颱風影響，原定7月11、12日舉行的分科測驗，延後兩天到明後天舉行，相關試務作業也順延，包括放榜時間延後到8月17日（一）。但已經公布的應試號碼與考試地點皆不變動。

大考中心表示，今天下午開放考生查看考場，由於受巴威颱風影響，考場學校需進行環境整理、清潔消毒及試場布置，所以看考場時間為下午4時至6時，不是過往的下午2時至4時，請考生與家長注意。

此外，大考中心提醒考生，明、後兩天請提早出門，並記得攜帶身分證正本等有效證件。而為了防止電子舞弊，今年首度提及必要時可對考生進行電子及金屬探測相關措施，考生應予充分配合，也請考生考試前記得將手機完全關機，一旦手機發出聲響或震動則為違規，就算是收到國家級警報而發出聲響，也將依違規處理。

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