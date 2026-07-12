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上半年非法旅宿開罰8158.4萬元　台北日租套房占最多

▲▼北市查緝日租套房，截至5月底已裁罰93件，裁罰金額942萬元。（圖／台北市觀傳局提供）

▲今年上半年國內非法列管旅宿共有1,609家。（示意圖／台北市觀傳局提供）

記者周湘芸／台北報導

國內外旅遊潮未減，多元旅宿遍地開花，根據觀光署統計，今年上半年（1至6月）國內非法列管旅宿共有1,609家，總計開罰8158.4萬元，其中，台北市日租套房260家占最多。

觀光署統計，今年上半年合法旅館共有3,276家，非法列管旅館1,060家（旅館307家、日租套房753家），其中，非法以台北市260家最多，且全數為日租套房，台中市也有190家、宜蘭縣165家、高雄市139家及台南市137家。各縣市共稽查2,692次，總計開罰418次、6,972萬元。

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觀光署資料指出，開罰金額前3名依序為台南市開罰82次、2,102萬元，台北市開罰140次、1,563萬元，新北市開罰16次、910萬元。

觀光署表示，上半年合法旅館較去年同期減少13家，變動不大，應係個別業者經營考量而進退場的結果；未合法列管家數較去年同期增加137家，主要是都會區的日租套房增加，及地方政府積極稽查，致原先列管家數增加或歇業。

在民宿方面，觀光署統計，上半年合法民宿有1萬2,816家，未合法列管有549家，其中非法以屏東縣132家最多，南投縣也有101家、台東縣76家、宜蘭縣70家。各縣市共稽查7,077次，總計開罰153次、1,186.4萬元，開罰金額前3名依序為宜蘭縣開罰18次、189萬元，台東縣22次、163萬元，嘉義縣15次、153萬元。

觀光署分析，上半年合法民宿較去年同期增加466家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響；未合法民宿列管家數較去年同期減少18家，係地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業。

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