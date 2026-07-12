縣市長選戰初探／綠「守5搶3拚2」　1地恐失守、5縣市拚藍天換綠地

▲總統、民進黨主席賴清德。（圖／記者劉耿豪攝）

記者杜冠霖／台北報導

相較2022年，民進黨此次提早布局年底縣市長選舉，多數縣市已經確定人選，早早進入選戰狀態。在民進黨已經提名的19位縣市長參選人中，黨內評估「守5搶3拚2」，守住5個執政縣市、搶下3個藍營執政縣市、力拼2個藍營原先優勢選區。且綠營此次更重視基層布局，透過多個鄉鎮市長提名「年輕化」，要由下而上擴張地方版圖。

在藍營部分選區陷入提名亂流時，民進黨提早布局2026選戰，多位選將都已經開跑，在3月以前，內參、外界民調都顯示相對樂觀，除固守現有5個縣市外，黨內鎖定搶下選情相對穩定的3+1，包含宜蘭、嘉義市、彰化縣，另外要力拼戰況膠著的新北市，在提名鄭朝方參選後，也在傳統藍營優勢的新竹縣看到一絲勝機。另外，花蓮部分，綠營也嗅到一點變天可能。

對於選情，民進黨祕書長徐國勇日前表示，站在民進黨的立場，每一個縣市都要盡全力地贏回來，在11月28日開出亮麗的成績單；至於尚未提名的三個縣市，目前仍在討論、評估中，待選對會達成共識、有結果後，就會提報給中執會通過。

據了解，未提名的金門、馬祖、花蓮三個縣市中，花蓮狀況較為明朗。花蓮長期被國民黨團總召傅崐萁人馬執政，基層實力雄厚，此次傅崐萁交由吉安鄉長游淑貞出征，然而，據了解，2名地方「反傅勢力」代表張峻、魏嘉賢聲勢走揚，甚至在部分三腳督民調中，2人都與游淑貞拉鋸，游淑貞民調疲軟，花蓮地方甚至盛傳，若游淑貞持續低迷，傅崐萁不排除「御駕親征」。

而民進黨內部則仍在評估花蓮選情，原先並非沒有考慮過自提人選，但隨著當地局勢發展，民進黨傾向與在地人馬合作，現黨內仍在考量合作人選、合作方式，甚至如何整合「反傅勢力」，以搏得一絲扳倒「傅氏王朝」的可能。

在整體大選中「守5」部分，民進黨力拼保下5個現有執政縣市，台南、高雄、嘉縣、澎湖要順利接棒，屏東也要延續執政，然而，除了台南、嘉縣、屏東選情相對穩定，澎湖因縣長陳光復身體狀況，改由縣長夫人吳淑瑾出戰，地方上的反對聲音並非沒有，也讓澎湖選情拉警報。

▲高雄市長參選人賴瑞隆。（圖／記者吳奕靖翻攝）



此外，高雄選情較為詭譎，市場上各家民調落差相當大，有國民黨參選人柯志恩險勝、拉鋸版本，也有民進黨參選人賴瑞隆取得雙位數以上領先的版本，雙方陣營「各顯神通」，由於賴瑞隆選戰打法較為低調、聲勢不顯，也讓部分基層相當憂心，甚至地方一度盛傳「可能換將」的謠言；據了解，也有綠營輔選大咖到高雄助選後，忍不住問賴的團隊「怎麼會選成這樣？」

然而，地方輔選人士評估，在經過前期亂流後，賴瑞隆現在選情已經相對穩定，且對聲勢如日中天的高雄市長陳其邁而言，這一戰必須順利接棒、必定全力相挺，「陳其邁七成的施政滿意度不是亂開玩笑的」，只要賴瑞隆找回節奏，穩步端出政策牛肉，以現在民調來看，能夠順利接棒。

▲新北市長參選人蘇巧慧。（圖／記者劉耿豪攝）



至於「搶2」部分，綠營原先評估新北是極為艱困選區，藍營更是將李四川視為「參選即當選」的重量級政治明星。甚至選戰之初，民進黨參選人蘇巧慧落後雙位數的民調也曾出現，但蘇巧慧透過鐵人般的行程紮實耕耘、與小雞分進合擊，確實逆轉選情，近期幾份民調，蘇巧慧都在領先位置。

新北藍營原先以逸待勞，但李四川出場後卻陷入苦戰，空戰議題屢屢被蘇陣營反殺，砲轟蘇巧慧胞妹曾接標案，自己卻陷入胞弟李天賜當環保流氓、魚肉鄉民的爭議，近期多位新北藍營要角公開受訪時都承認，雙方支持度幾乎沒有差距。藍委洪孟楷日前受訪就坦言，兩人民調確實接近，在距離投票的5個月時間裡，若真的要分出民調差距，關鍵是比誰犯錯少，以及在之後某些議題的論述。

而新竹縣被視為藍營鐵票區，然而，此次綠營徵召在地形象極好的竹北市長鄭朝方參選，加上國民黨籍新竹縣長楊文科屢屢在防颱政策中出包，選情也出現微妙變化，綠營評估，鄭朝方與徐欣瑩的民調差距在射程範圍，如果能維持現有選戰節奏，不是沒有藍天變綠地的可能。

且參考「竹北經驗」，過去多由地方人馬角逐的鄉鎮市長，民進黨在此次大選，徵召或推薦多位高知名度、形象清新的年輕人，或是現任的議員、甚至是立委來角逐，包含現任立委林月琴返鄉選苗栗市長、發言人韓瑩選宜蘭市長、推薦無黨籍曾玟學選頭份市長、議員沈夙崢選南投市長、議員黃柏瑜選彰化市長、議員梁育慈選屏東市長。

過去縣轄市選戰幾乎都被藍營囊括，此次綠營也將重心放在鄉鎮市長選戰，就是盼複製「竹北經驗」，鄭朝方在深藍的新竹縣拿下竹北市長，耕耘至今、挾著高滿意度成為新竹縣長參選人，綠營此次也在縣轄市選戰中大量提名年輕人積極耕耘，不僅要作為未來翻轉百里侯選戰的灘頭堡，也要藉此積極培養年輕新血與接班梯隊，由下而上擴張地方版圖。

▲2026年各黨縣市長參選人ㄧ覽表。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）