肯德基賣「脆雞飯」40門市限定　德克士推「青檸泰泰系列」

▲肯德基開賣2款脆雞飯。（圖／翻攝肯德基官網）

記者蕭筠／台北報導

肯德基開賣2款「脆雞飯」，分別淋上青花椒醬汁、蒜香白醬，單點99元，全台40門市限定販售。另外，德克士脆皮炸雞也有全新「青檸泰泰」系列，主打3種清爽套餐。

肯德基「青花椒醬脆雞飯」選用青花椒風味醬汁搭配米飯，「蒜香白醬脆雞飯」則選用蒜香白醬融合蘑菇香氣，再放上整塊咔啦雞腿排，除了單點，還可加價升級「A經典餐」含中份香酥脆薯+中杯可樂、「B好食米飯餐」含好食米飯+中杯可樂，以及「C雙享餐」含原味蛋撻+上校雞塊4塊+中杯可樂、「XL全明星餐」含辣味咔啦脆雞+小份香酥脆薯+中杯可樂，價格155元至271元不等。

此外，脆雞飯也提供純醬版，每份65元，加購價60元。全台40門市限定販售至8月3日。

▲德克士推出夏季限定「青檸泰泰」系列新品。

德克士也推出夏季限定「青檸泰泰」系列新品，「青檸泰泰炸雞」以經典炸雞搭配青檸泰泰秘製醬料；「鮮蝦泰泰海鮮卷」嚴選整尾白蝦搭配蟳味棒、爽脆生菜與墨西哥餅皮；飲品使用小農檸檬汁調配，有「青檸吸凍紅茶」、「青檸吸凍綠茶」及「青檸吸凍檸檬汁」，並加入檸檬茶凍增添口感。

還有3款優惠套餐，「青檸泰泰夏季限定套餐」含青檸泰泰炸雞+金黃地瓜薯霸或中份咔滋薯霸+青檸吸凍飲品或小杯飲品，原價327元打85折，只要279元起；「泰泰海鮮卷套餐 」含鮮蝦泰泰海鮮卷+金黃地瓜薯霸或中份咔滋薯霸+青檸吸凍飲品或小杯飲品，原價261元打84折，只要219元起。

「泰泰雙人套餐 」含青檸泰泰炸雞+鮮蝦泰泰海鮮卷+金黃地瓜薯霸或中份咔滋薯霸+咔滋洋蔥圈1份+青檸吸凍紅茶或綠茶2杯 ，原價584元打82折，只要479元。