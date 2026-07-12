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速食店優惠券整理　21風味館買1送1、摩斯套餐79元起

▲▼21風味館、21PLUS。（圖／業者提供）

▲速食店優惠券整理。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食店暑假祭出限時優惠券，21風味館新品「熟客券」有11款附餐買1送1，摩斯漢堡7月平日享指定組合79元起。另外，漢堡王6大組合有「1+1自由配49元」、雙堡99元等好康。

▲▼21風味館推出最新版「21熟客券」。（圖／翻攝21風味館臉書粉專）

★21風味館（21PLUS）

21風味館推出新版「21熟客券」享11款附餐買1送1，包括時蔬雞汁飯、中薯霸、黃金飯捲、冬瓜檸檬凍飲、雞汁拌泡麵、雞汁拌飯、雪豆腐布丁、香草烤雞蓉玉米濃湯、紫玉Q藷、經典杏鮑菇、心型大雞塊；另外，有OP會員專屬「21香草烤雞+蜂蜜綠茶2杯」399元，以及icash支付限定「21香草烤雞腿+蜂蜜綠茶」99元。

「21熟客券」使用期限至12月30日，於門市出示此券即享優惠，12月24日、25日以及竹科台積、togo門市不適用。

▲▼摩斯漢堡7月推「夏日好食雞」優惠券。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡「夏日好食雞」優惠券。※點圖放大

★摩斯漢堡

摩斯漢堡「夏日好食雞」優惠券，7月平日限定（周一至五）指定組合79元起，如新咕咕雞堡、火腿歐姆蛋貝果、和風玉子珍珠堡搭配大杯冰紅茶皆只要79元；另外，還有5款套餐129元至199元不等。

期間加碼「紅心芭樂蒟蒻冰茶」、「紅心芭樂蘇打」、「紅心芭樂咖啡」、「康普蒟蒻冰茶」任選2杯99元。以上優惠不適用桃園機場相關門市。

▲▼漢堡王「暑假FUN開吃」優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王暑假FUN開吃優惠券。※點圖放大

★漢堡王

漢堡王「暑假FUN開吃」優惠券，包括雞塊、辣薯球、薯條、洋蔥圈、黃金QQ球、玉米濃湯及飲料買1送1；「1+1自由配」多款漢堡及點心搭配飲料、湯品等只要49元、69元或89元，有70種選擇。

「兩堡任選自由配」提供4款漢堡任選2款99元；「單人獨享餐」加量不加價，套餐搭配雙份點心109元起，一餐最多可省127元；另外，還有4款雙堡超值組119元起、5款雙人分享餐199元起。

優惠券整張券使用可省下2804元，期限至8月16日，機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區不適用。

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