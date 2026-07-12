27歲財務自由退休「1年只看盤2次」：天天盯股市只會憂慮和後悔

▲理財專家認為天天看盤只會焦慮、後悔。（圖／視覺中國CFP）

文／瑞秋．李察斯（Rachel Richards）

摘自／時報出版《讓可愛的錢自動滾進來【可愛永不過時．長銷慶祝版】：27歲財務自由的理財7步驟》

長話短說：在市場逢高賣出，在市場逢低買入。只做長期投資。不要對投資盯盤。

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投資股市不必變得太複雜。大部分的人害怕股市是因為不了解，但假如真的了解，又會陷入決策癱瘓，因為要挑選的股票和債券有成千上百萬檔。這跟你去超商買飲料是相同的感覺，因為選項太多，光是選出哪一瓶就要花不少時間。我在此就是要讓你的生活輕鬆一點，並給你一些可遵循的守則，有助於消除對投資的恐懼和焦慮。這會是本書中最容易的部分，不客氣。

一號守則：

不要在市場下跌當下賣出，長期來看，股市趨勢只會往上。股市的確有過下跌的時候，甚至為期多年。想想你經歷過的所有衰退，舉幾次來說，2000 年的網路泡沫和 2008 年的房市危機。衰退每 10 到 15 年就來襲一次，就像設定了定時器一樣。所以，在股市下跌時，第一條經驗法則就是不要慌。留意我說的，是「在」，而不是「假如」。這是因為市場下跌就是會發生，而要是它一定會發生，你最不該做的就是發狂把股票全部賣掉。身為投資人，最糟糕的事，就是在不景氣期間賣股票。

下頁圖是道瓊從1900到2017年的花俏圖表，證明趨勢是不斷向上的。

還記得電影《侏羅紀公園》的那段劇情嗎？他們把葉子全部撥開，而暴龍就站在那裡看著他們，主角說：「千、萬、別、動。」然後每個人馬上就跑掉了。因為他們全都白癡透頂？對，不要當跑掉的白癡。請記住你要做的工作就只有這件事。

為什麼在不景氣期間賣出股票會如此糟糕？因為你的股票一旦已經下跌，賣出就是穩賠。從來沒有人會說：「嘿，我想要花 20,000 美元買全新的車，然後過一個月，等它價值大減時，我再用 17,000 美元把它賣掉。」那你為什麼要對股票做相同的事？

我來告訴你，為什麼大部分的人會這麼做：單純的恐慌。他們受到其他人的情緒感染，當市場崩盤時，他們就去做其他人都在做的事：賣出。他們認為賣出就是防止更多虧損，你一定也會被感染到這種歇斯底里。

記住，當你擁有股票時，只會有理論上的損益。在賣出之前，你不會有實際上的虧損。假如你不希望它變成實際上的虧損，就繼續持有它，直到股市回頭走高為止。拜託了，我求你，不要在市場下跌時賣出！守則是買低賣高。假如在市場下跌時賣出，你就是反其道而行。

二號守則：

那麼，不該在市場的什麼情況時買進呢？你猜對了！不要在市場上漲時買進。

你寧可在五月時為新的泳衣付全額，還是等九月大特賣時再去買？你寧可為冬季大衣付全額，還是等到春季特賣時？我個人一直都是避免付全額買下任何東西，我只在特價時去買。你也可以在特價時入手股票，那要怎麼做呢？只要在市場下跌時買進即可。股價會下跌，你便可以用「折扣價」入手。在市場崩盤中或崩盤後買進，在市場飆升時賣出。買低賣高，這是投資的根本守則。

問題是當市場熱絡時，你會感染到其他人的狂熱。「錯失恐懼症」不容小覷，當你投資是以此為憑時，它會導致巨大的後果。

那最容易的成功方法是什麼呢？就是跟其他人所做的事相反。家人和朋友是不是因為市場走低而恐慌，並把投資組合賣出？讚啦！股市在舉行清倉特賣時，就是你買進的機會。同事和鄰居是不是在吹噓投資組合來到史上最高點？這就在暗示，賣出而非買進的時候到了；你不想要付全額，不是嗎？

試著要有這樣的反應：

（當股市下跌）

「喔耶，大特賣！大家都來吧！」

嚴正警告：要是你準備開始投資，但市場行情真的很好呢？當你能買到低點時，你會繼續等待下滑或衰退嗎？這麼說吧：從來沒有完美的時機，請不要等十年才開始投資。現在開始，好過從不去做或慢點才做。千萬不要試著去預測市場的時間，假如你能避免在高峰期間買進，那就避免這麼做。一般來說，你要走的路就是即使市場在漲，也要一貫對市場投資。假如你準備好要投資，就不要因為還沒遇到股市衰退而延遲投資。

要盡其所能去買低賣高。說的比做的容易，你前面已經得到示警了。假如你遵照前兩條守則，那麼即使投資鳥基金，八成還是會勝過大部分的人，切記這點。以下再來多列舉幾項指導方針。

三號守則：

三號守則是，要持有你的投資組合至少一年，理想上則要更久，像是五年、十年或二十年。還是那句老話，長期來看股市趨勢總是往上，但看短期則是波動的。你持有投資組合愈久，就愈可能會在投資上獲得勝利。

在此我要招認：我在 18 歲時開始投資股票，但從沒賣過任何一股。你猜現在怎麼了？我的投資組合大為成長。假如逐年或逐月來看我的報酬，你會看到很大的波動，虧損也很多，但虧損讓我高興，因為我知道獲利要來了。時間一久，我的投資組合便以一些顯著的成長獎勵了我的耐心、信任和冷靜的舉止。長期來看，你就是掌握一切的女王／國王。

要避免在一年內賣出的另一個理由，是短期資本利得稅。假如你把價值上漲的股票賣出，幾乎一定要繳稅。為了確保你繳的是最低稅額，要持有投資組合至少一年。我在第3章的儲蓄計畫便提過，針對一年內的花費（二號桶），要把儲蓄擺在高收益儲蓄帳戶裡，而不是股市。

短期資本利得是以固定的稅率來課稅。大部分的稅級都是以15 到 20％ 來對長期資本利得課稅，最低兩級則是零。所以，以下是另一種可預測的辦法來增加報酬：持有投資組合至少一年，以避免繳較高的稅。是的，我可是有林林總總的策略。

四號守則：

不要當控制狂。我可是歷來最嚴重的A型控制狂，所以要相信我的說法，相信我很了解掙扎這回事。假如你的計畫是買進某檔股票，而且每一天都分析它的表現，那你就該重新思考策略。我向你保證，天天查看股市，帶給你的只會是嚴重的憂慮和後悔。

猜猜我多常看我的投資組合？一年兩次。我可是說真的，猜猜我們在過去九年當中，所遇到每次的小幅不景氣期間，是誰始終保持平靜？那就是我。

「少即是多」的說法在此完美適用。一旦決定好策略並買了股票，就要順其自然。投資應該要少煩心，偶爾看一眼，但多半還是把它忘了比較好。四號守則當屬最佳守則，因為假如你遵照它，幾乎就會自動遵照一號到三號守則。完美。

★本文摘自時報出版《讓可愛的錢自動滾進來【可愛永不過時．長銷慶祝版】：27歲財務自由的理財7步驟》，作者瑞秋．李察斯（Rachel Richards），理財顧問，當年在大學畢業後就陷入近乎破產的窘境，帳戶裡只剩下25.16美元。她從此覺悟，開始建立收入金流，透過儲蓄、投資和保險等方式，創造了每月15,000美元以上的被動收入，在27歲時達到財務自由，並在辭職後退休。書中提供簡單好上手的理財7步驟，幫助年輕讀者重整財務狀況，最終達到無債且無負擔的財務自由，進而提早退休、享受自由自在的人生。