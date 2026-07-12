縣市長選戰初探／藍3縣市派系分裂恐淪陷 　力守新北突圍高雄

▲國民黨新北市長參選人李四川 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026九合一選戰白熱化，多達13個縣市首長任期屆滿、須換人執政，藍營輔選要角分析，國民黨在新竹縣、宜蘭縣跟彰化縣長選戰陷入困境，地方派系分裂難題至今未解，藍白合作的嘉義市也恐成淪陷區；另外，新北市長參選人李四川選戰節奏緩慢，只能趨於防守綠營對手蘇巧慧的議題砲火，讓藍軍有些焦慮。反而深綠的高雄市，近期多份民調顯示，國民黨參選人柯志恩的支持度與民進黨市長參選人賴瑞隆呈現膠著，讓基層藍軍產生「綠地再變藍天」的期盼。

藍9縣市長任期屆滿 竹縣、宜縣、彰化派系分裂

國民黨在2022年地方選戰斬獲「14+1」亮眼戰績，強勢掌握多數地方政府，讓藍軍士氣大振。今年百里侯之戰，國民黨有9個縣市首長任期屆滿，民進黨也有台南市長、高雄市長和嘉義縣長任滿下莊，無黨籍金門縣長陳福海也必須交棒，成為兵家必爭的重點戰區。然而，相較於綠營縣市長黨內初選順利落幕、鮮有競爭對手鬧翻撕破臉情形，國民黨在新竹縣、宜蘭縣和彰化縣均上演派系分裂戲碼，連黨高層都難以化解，增加藍營執政縣市成功交棒的難度。

國民黨內輔選要角指出，新竹縣副縣長陳見賢在黨內初選敗給藍委徐欣瑩後，兩人在初選期間互相提告的司法訴訟仍未撤案，即便徐多次公開受訪喊話藍營團結拚勝選、願向陳請益縣政，仍喚不回陳見賢與部分新竹縣深藍選民。該要角分析，陳掌握國民黨新竹縣基層長達10年，洪秀柱、吳敦義、江啟臣和朱立倫等4位黨主席都聘他擔任新竹縣黨部主委，地方盛傳陳極可能「帶槍投靠」民進黨縣長參選人鄭朝方，這將重創國民黨的陸戰組織動員，大減藍營該有的基本盤票數。

代表國民黨參選宜蘭縣長的吳宗憲，雖在藍白合機制中勝過民眾黨前立委陳琬惠，獲得在野共同提名的勳章，但在國民黨內初選擊敗宜蘭縣議長張勝德時，就已引來地方派系不滿。據悉，吳宗憲雖在空戰取得不錯的曝光度，但在宜蘭縣的選戰行程卻相對較少，多數穿梭藍營組織社團小型座談會；此外，以張勝德為首的宜蘭藍營派系仍對初選結果感到不服，私下怒批吳是被綠營「灌票」才贏得初選，放話不會協助動員藍軍。

▲綠委陳素月對決國民黨前考紀會主委魏平政。（合成圖／ETtoday資料照）

同樣陷入地方政治勢力齟齬的彰化縣長選戰，國民黨中央在前藍委蕭景田的保證下，無視早早宣布參選縣長的藍委謝衣鳯、前彰化縣副縣長柯呈枋、洪榮章等人，直接徵召前考紀會主委魏平政出戰，引爆眾人對黨中央的怒氣，連現任彰化縣長王惠美也因黨高層未徵召她屬意的新北市副市長劉和然作為選將，至今拒表態支持魏平政。國民黨彰化輔選人士表示，地方政治本就依靠派系相互協商、競合維持平衡，但黨中央粗暴的提名手段不僅惹怒各大政治勢力，連現任縣長都擺不平，讓彰化縣成為極大可能「掉棒」的選區。

綠營王美惠實力雄厚 藍白合推張啓楷戰嘉市陷苦戰

至於嘉義市，國民黨普遍認為是2026淪陷區，藍營人士指出，嘉義市屬於典型的非鐵藍、非鐵綠選區，政黨在嘉義市是最不重要的因素，選民極度看重候選人的基層服務與地方連結，預測有強大基層實力的民進黨參選人王美惠出線機率較高，藍白陣營雖完成名義上的整合，現任國民黨市長黃敏惠也擁有長期執政的優勢，卻仍會面臨地方支持度無法完全轉移的現實困境。

自宣布參選新北市長以來便備受藍軍矚目的李四川，面臨的選戰困境雖不如新竹縣、宜蘭縣和彰化縣嚴峻，但也讓國民黨內憂心。藍營輔選要角指出，李擔任台北市副市長時推動大巨蛋、公館圓環拆除和協助輝達基地落腳，選民對他處理市政的能力非常認可，但還沒看到李與新北市的連結性，李四川頻打「理工男」人設，但個人魅力還是有努力空間。

該要角表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的優勢在於「準備許久」，自2024年順利連任立委後，蘇巧慧便已全面鎖定2026年的新北市長寶座。相對於李四川起步晚，蘇巧慧可說是以逸待勞。而李四川則是採取「步步為營、穩扎穩打」的陸軍策略，一步一步的建立各地川友會，逐步累積基層實力。

但不可諱言，李四川在宣布參選後，民調並未能進一步拉升，反讓本來民調落後的蘇巧慧追上來，如今雙方陣營民調確實呈現膠著，因此李的團隊必須馬上收攏、確定戰術，才能再拉開差距，否則基層藍軍焦慮將會不斷加深。

高雄藍綠五五波 柯志恩蹲點4年拉近與選民距離

至於民進黨長期執政的「深綠選區」高雄市，4年前競選市長失利的柯志恩捲土重來，對決身陷兒子校園霸凌風暴的綠委賴瑞隆。國民黨高層分析，柯4年前挑戰市長失敗的原因，除了前高雄市長韓國瑜遭罷免造成藍軍士氣低靡外，主要還是柯與高雄市民的「距離」太遠，形象雖好卻有種菁英階級、不接地氣的感覺。他指出，經過四年蹲點，柯此次競選市長用女力溫暖形象示人，把知識、學術面往後放，優先拉近與選民的距離。

該要角表示，此戰法的捷報迅速反應在民調上，自從柯志恩宣布參選以來，她與賴瑞隆的支持度差距始終維持在10%內，連地下賭盤都傳出兩人一度拉近至4%，讓藍營喜出望外。他指出，隨著近期民調結果出爐，高雄市長民調正式出現「黃金交叉」，柯支持度贏賴4%左右，顯示選民肯定柯重視年輕人、深耕高雄鑽研市政議題，也讓基層藍軍再度燃起高雄市「綠地變藍天」的期盼。

▲2026年各黨縣市長參選人ㄧ覽表。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）