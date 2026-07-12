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激戰後累到直接睡？過來人曝後果「苦勸必做1事」：實在太痛苦

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲激戰後會直接睡嗎？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友發文表示，聽聞不少人覺得睡前進行親密行為有助入眠，這讓她十分好奇，大家在結束後是否會因過度疲累而不清洗身體，直接睡到隔天早晨？貼文曝光後，引起網友討論。

解決需求後都會洗澡或擦拭

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這名女網友在Dcard上，以「大家做完會直接睡到天亮嗎」為標題發文。原PO透露，她沒有親密的經驗，平時僅會自行解決需求。她強調，每次結束後，都一定會去洗澡或擦拭身體，絕不允許床墊被弄髒，因為只要床鋪沾染到，就會讓她感到十分不舒服。

激戰後會直接睡還是先清理？

原PO提到，過去常看見許多人分享，認為睡前進行親密互動會更容易入眠。這讓她不禁好奇，想知道多數人在消耗體力後，會倒頭就睡？還是無論再疲累，都會堅持清理乾淨才入睡。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「衛教，女生做完一定要去上廁所！洗澡就看你自己了」、「試過做完就睡著結果尿道炎，女生們拜託至少要去尿尿一下」、「最好還是清洗一下再睡，起碼沖一下」、「做完再累都會去沖洗和喝水小便」、「之前就只有清潔就睡了結果尿道炎，現在做完一定會狂灌水，至少要尿三次我才會睡覺，甚至睡前再灌水讓自己半夜醒來尿尿，尿道炎實在是太痛苦了」。

▲▼租屋,房東,房客,床墊,套房,雅房（圖／記者劉維榛攝）

建議結束後要尿尿，降低感染機率

時常分享性愛相關知識的博士許藍方曾指出，做愛或自慰後尿尿，是非常重要的事，因為生殖器進入陰道時，「不可能真的對準」或直接進去，手也可能碰到，導致尿道口有細菌殘留。

許藍方說明，只要免疫力夠好，陰道裡頭的好菌與黏膜可幫助抵抗外來細菌，尿道裡則是無菌狀態，必須靠著事後排尿，由內而外將髒東西及病菌沖掉，降低感染機率。她也建議，每個女生無論做愛或自慰完，都必須要尿尿，假如「沒有尿」，可於事前先喝水，若又怕過程中尿急，可先尿尿再喝水，如此一來既能避免愛愛被中斷，又能達到事後排尿沖刷掉細菌的效果。

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