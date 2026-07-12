預警機安全線消失　霹靂-16取消中央彈翼後射程直逼300公里

▲得益於新型空空導彈體積縮小，未來殲-20彈艙容量將從4枚霹靂-15增加到6枚霹靂-16。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

中國新一代空空導彈霹靂-16再次受到關注，除了讓殲-20彈艙內掛載量從4枚提升到6枚，彌補過去被詬病的載彈量缺陷，讓美國更為憂心的是，該型導彈擁有突破300公里超遠射程，戰場上將直接威脅預警機及空中加油機，讓美軍瞬間喪失空中優勢。

據網路資訊洩露的數據顯示，霹靂-16長約3.8米，直徑180至203毫米，與現役的霹靂-15相比，體積縮小約30%，但射程卻從200公里一舉提升到逾300公里。知名軍事評論「矚望雲霄」分析，由於霹靂-16取消傳統中央彈翼，改用尾部控制面加折疊彈翼，再配合矢量噴管，一舉將飛行阻力降低40%。

此外，這款全新的空空導彈還採用變推力固體火箭發動機，而非傳統的單脈沖或雙脈沖發動機，這意味著導彈可以像汽車換擋一樣，在巡航階段時採取省油滑行，在末端衝刺階段瞬間飆到5.5馬赫。

▼殲-20曾發射一枚被稱為「小飛棍」的空空導彈，疑似為霹靂-16。（圖／翻攝自中國軍工）

當然最讓美軍憂心的是，在現代空中力量擔任核心支柱的預警機和加油機將備受威脅。評論指出，過去面對霹靂-15的200公里射程，預警機保持在250公里外就可高枕無憂，但遇上霹靂-16的300公里射程，等於直接把這道「安全

線」抹掉。

分析進一步強調，更為致命的是，霹靂-16是為隱身戰機內掛所設計，殲-20彈艙可攜帶6枚，雷達反射截面幾乎不變，這意味著在未來可能的衝突中，美軍預警機可能還沒發現威脅，就已經被300公里外悄無聲息發射的導彈鎖定。同時霹靂-16的制導系統配合雙向數據鏈和北斗修正，即便目標釋放干擾、關閉雷達，導彈依然能通過數據鏈從預警機、衛星或其他平台獲取實時更新。

雖然目前霹靂-16尚未獲得官方證實，但從霹靂-15在2025年的印巴空戰中亮相實戰的訊息來看，霹靂-16很可能已進入小批量部署。面對威脅，美軍也全力加速AIM-260「聯合先進戰術導彈」的研製，目標射程同樣瞄準300公里級別，最快在2026年後可望列裝。

▼美軍E-3預警機。（圖／達志影像／美聯社）