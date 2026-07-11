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巴威還沒走復原工作已開始！北市環保局曝「無名英雄」街上工作照

▲▼巴威颱風侵台，暴風圈逐步壟罩北台灣，受外圍環流影響下帶來間歇性強風豪雨 。（圖／記者李毓康攝）

▲受到巴威颱風影響，台北市11日出現明顯風雨，市區多處路段出現斷樹殘枝阻礙交通。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

受中度颱風巴威影響，台北市11日出現明顯風雨。儘管窗外風勢看似平靜，但在巴威颱風的外圍環流夾擊下，市區多處路段仍出現斷樹殘枝阻礙交通。台北市環保局清潔隊全員動員，冒雨趕赴現場進行清理作業，全力保障道路暢通與市民安全。

街頭狀況頻傳　清潔隊鏈鋸除障礙

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自11日早晨風雨轉強以來，台北市街道陸續傳出路樹傾倒、殘枝散落之災情，造成行車隱憂。環保局清潔隊在接獲通報後，立即備妥鏈鋸、防護手套等專業設備，深入各行政區進行障礙排除，配合市府相關單位全力維護市容與交通動線。

▼台北市環保局表示，城市復原工作已經開始。（圖／翻攝臉書／台北市環保局）

▲▼台北市環保局。（圖／翻攝臉書／台北市環保局）

巡視排水系統　確保溝渠疏通無虞

除道路障礙排除外，清潔隊同仁亦針對地勢低窪地區及重要排水溝渠加強巡檢。針對可能遭落葉、雜物覆蓋的水溝蓋進行清理，確保排水系統維持暢通，以防範颱風帶來的短延時強降雨導致積淹水災情。

齊心守護台北　防颱整備不間斷

環保局強調，為顧及市民與清潔隊員安全，11日已全面暫停垃圾收運服務。清潔隊人力將持續投入防颱搶救，包括災情巡查、清理倒樹及災後復原工作。感謝全體清潔同仁的辛勞，同時籲請市民務必注意防颱安全，共同攜手度過這次風災。

 
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