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謝謝您們！「巴威」發威桃園逾6萬戶停電　台電冒強風豪雨拚復電

▲巴威發威桃園逾6萬戶停電，台電冒風雨拚復電

▲台電同仁風雨中持續搶修。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電桃園區處表示，巴威颱風雖逐漸遠離台灣，但11日帶來的狂風豪雨，截至晚上9時，影響桃園地區累計曾停電64,188戶，經動員近200名人員及北上跨區支援的高雄、屏東及苗栗區處40餘位搶修同仁，出動昇空車58台、吊臂車50台等施工機具，在風雨中全力搶修不間斷。

台電說：目前尚有1,943戶停電中，復電率97%，工作人員持續在黑夜中全力搶修，力拼今晚全部恢復供電。

▲巴威發威桃園逾6萬戶停電，台電冒風雨拚復電

▲龜山區楓樹里發生道路邊坡坍塌，造成電桿傾倒停電事故。（圖／台電桃園區處提供）

台電桃園區處表示，颱風環流帶來10級以上強陣風以及復興山區豪大雨，是造成輸電線路跳脫、樹木倒塌壓斷電線停電的主要因素，在全力動員持續搶修下，除了復興區230戶停電用戶，因多處紅色警戒，區公所已預防性將住戶撤離，並實施現場拉警示線禁止通行，須待解除紅色警戒後，搶修人員再立即進入搶修復電外，其餘停電用戶將在今日午夜前全數復電。

▲巴威發威桃園逾6萬戶停電，台電冒風雨拚復電

▲羅馬公路118縣道落石，台電搶修人員冒險前往搶修。（圖／台電桃園區處提供）

本次風災為增進搶修效率，台電桃園區處與桃園市政府加強配合聯繫，除指派專人進駐災害應變中心，也與各區里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制。台電桃園區處感謝市府及各區公所協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，讓搶修復電速度能加快。

此外，該處也感謝颱風期間協助提供停電資訊並關心搶修進度的村里長、民意代表及民眾，並提醒倘台電公告已復電地區，卻仍有個別用戶尚未來電，請利用台灣電力APP或台電24小時客服專線1911，告知停電的住址及聯絡方式，台電搶修人員以最快的速度為您復電點亮燈火。

台電桃園區處感謝颱風期間多數桃園地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，也再次提醒民眾，雖然巴威颱風已逐漸遠離，如果電線掉落、祼露或纏繞等情形，請立即通知台電處理，切勿自行碰觸、撿拾或勾撥，以免發生觸電意外。

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