高雄驚悚車禍！女子違規右轉　騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今（11）日晚間發生一起驚悚車禍，一部休旅車在號誌燈尚未亮起時準備右轉，撞上直行的黎姓男騎士，造成黎男左腿骨折、大面積創傷，馬路上留下大灘血跡。警消獲報到場時，黎男已無生命跡象，目前仍在搶救中。

▲騎士臥血泊，左小腿「骨肉分離」。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在11日晚間7點15分，警消獲報，三民區九如一路、民族一路口發生交通事故。救護人員到場時，發現一名騎士身體擦挫傷、左腿嚴重骨折，送醫時已無意識。

警方調查，當時57歲林姓女子駕駛休旅車，行駛於陸橋外側快車道南往北方向，下民族路橋後欲右轉九如一路口時，與直行於平面道路同向慢車道的22歲黎姓男騎士發生碰撞，造成黎男重傷命危，目前仍在搶救中。

▲高雄驚悚車禍！休旅車疑似違規右轉撞上直行騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方依規定對林姓女駕駛實施酒精呼氣測試，林女酒測值為零。初步研判，林姓女駕駛於轉彎時號誌燈尚未亮起時轉彎，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定，可處600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

目擊者表示，騎士是一名越南籍外籍移工，疑似是在號誌燈黃燈時搶快直行，休旅車下橋後右轉撞上他，導致移工被撞飛，左小腿骨頭和肉分離，只剩下皮沾黏著。