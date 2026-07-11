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巴威釀113人受傷！全台撤離1.4萬人　山區仍警戒

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

▲巴威颱風遠離，山區土石流及大規模崩塌警戒尚未解除。（圖／中央氣象署）

記者董美琪／綜合報導

巴威颱風逐步遠離台灣，中央災害應變中心最新統計，截至今晚7時，全台累計113人受傷，其中包括5名外籍人士，所幸未傳出死亡或重大傷亡事件。此外，各地預防性疏散撤離人數達1萬4605人，以花蓮縣5182人最多。

中央災害應變中心晚間召開第8次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持。根據統計，截至晚間7時，颱風期間共造成113人受傷。

應變中心指出，受傷原因多與強風及濕滑路面有關，包括騎乘機車、自行車時摔倒，另有民眾在進行防颱整備期間，不慎跌落、遭掉落物擊中或遭利器割傷。

傷勢以擦挫傷、撕裂傷及骨折為主，多數傷者經治療後已出院，未發生死亡或重大傷亡案件。其中5名外籍傷者分別為雲林縣24歲印尼籍女性、桃園市32歲菲律賓籍男性，以及台中市33歲越南籍女性、25歲越南籍女性與24歲印尼籍男性。

截至晚間7時，全台累計災情2156件，目前仍有489件尚待處理。災情主要集中在台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市，以路樹倒塌、路燈及交通號誌受損、電線掉落等民生基礎設施受災情形居多。

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

在疏散撤離方面，截至晚間7時，全台共有1萬4605人完成撤離，包括台北市103人、新北市1700人、桃園市745人、新竹縣1496人、苗栗縣291人、台中市2094人、南投縣112人、雲林縣59人、嘉義縣11人、花蓮縣5182人、宜蘭縣461人、台南市129人、高雄市1671人及屏東縣551人。

另外，截至晚間6時30分，全台土石流潛勢溪流共有88條列為紅色警戒，以新竹縣35條最多，其餘分布於桃園市、苗栗縣、雲林縣及嘉義縣；大規模崩塌紅色警戒共有6處，其中新竹縣4處，桃園市及苗栗縣各1處。另有169條土石流潛勢溪流及4處大規模崩塌潛勢區維持黃色警戒。

劉世芳表示，雖然巴威颱風暴風圈已逐漸縮小，但影響範圍仍相當廣，各中央部會將持續與地方政府合作，做好各項防救災與復原工作。

她也要求，山區、離島及其他易成孤島的偏遠地區仍須持續進行通訊測試，確保聯繫管道正常運作，以利即時掌握災情、道路通阻及各項應變資訊。

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