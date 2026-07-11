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巴威遠離台灣風雨趨緩　專家示警：下周不排除有熱帶擾動

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

▲巴威颱風持續遠離台灣，且暴風圈縮小。（圖／中央氣象署）

記者柯振中／綜合報導

天氣風險資深顧問吳聖宇表示，巴威颱風正逐漸朝大陸浙江沿岸靠近，隨著颱風中心遠離且暴風圈縮小，台灣本島的風雨從深夜至明天清晨將陸續緩和，氣象警報亦有機會解除。吳聖宇指出，雖然颱風未直接登陸，但大環流引導的典型路徑仍為桃竹苗及台中山區帶來超過500毫米的降雨。下週受太平洋高壓偏弱及季風低壓槽建立影響，台灣附近水氣偏多，仍屬於不穩定的天氣型態。

典型一號路徑引發廣泛降雨　迎風面雪山山脈累積雨量破表

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關於巴威颱風的路徑與雨量分布，吳聖宇說明，颱風中心距離陸地維持200公里以上，受高壓微幅西伸影響略往西北西移動。吳聖宇指出，這種典型的一號路徑加上龐大環流，在台灣地形上造成了範圍相當廣泛的降雨量。

吳聖宇進一步透露，最直接迎風的雪山山脈西側出現最大降雨區，10日至11日晚間桃竹苗山區普遍累積500至700毫米雨量。吳聖宇強調，台中山區雨量亦突破500毫米，新北與宜蘭山區則達300至500毫米。

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

▲巴威颱風持續遠離台灣，且暴風圈縮小。（圖／中央氣象署）

環流偏大導致普遍強陣風　離島測站觀測到十四級陣風

針對風力表現的統計數據，吳聖宇表示，根據國家災害防救科技中心過去48小時的資料，全台廣泛出現8至10級的陣風。吳聖宇指出，在大環流範圍影響下，特殊地形位置、山區與離島測站更觀測到12至14級強陣風。

吳聖宇透露，雖然本次事件並未出現非常極端的風力數字，但強陣風的發生可說相當普遍。吳聖宇坦言，這屬於環流範圍較大之颱風的特徵，隨著颱風於深夜登陸浙江，各地的強風現象將在清晨前由北往南逐漸減弱。

深夜至明晨風雨逐步緩和　中南部山區仍須嚴防短暫陣雨

面對即將到來的氣象轉折，吳聖宇指出，隨著颱風減弱及暴風圈縮小，從深夜到明天清晨之間，颱風警報有機會陸續解除。吳聖宇認為，台灣附近的風向將逐漸轉為西南風到偏南風為主，大部分地區的風雨都可望逐漸平息。

吳聖宇最後提醒，今晚到明晨各地仍持續有短暫陣雨的機會，迎風面中南部的部分山區還是可能會有較大累積雨量。吳聖宇強調，外島馬祖的風雨緩和時間最晚，當地居民與旅客必須等到明天清晨之後才會明顯減緩。

明日受偏南風水氣影響　白天中北部山區提防熱對流雷雨

針對明日的短期天氣變化，吳聖宇表示，12日台灣將受到颱風後續偏南風水氣的影響，中南部地區整天仍有短暫陣雨。吳聖宇指出，白天期間在中北部與東北部山區，受到熱力作用影響，容易出現局部的熱對流雷雨。

吳聖宇透露，雖然目前環境並未伴隨西南氣流，但整體大氣環境依舊不太穩定。吳聖宇坦言，民眾明日出門仍要隨身攜帶雨具，且因為山區土壤含水量已接近飽和，近期內前往山區及危險地區暫時還是應該避免。

下週季風低壓槽建立水氣多　七月中下旬熱帶擾動持續活躍

展望中長期的天氣趨勢，吳聖宇指出，下週13日至19日太平洋高壓位置較為偏弱，台灣處於高壓邊緣，南海到菲律賓一帶將有季風低壓槽建立。吳聖宇認為，在偏南到西南風環境下，水氣偏多會使南台灣容易出現降雨。

吳聖宇最後提醒，其他地方的午後熱對流雷雨發展也將比較旺盛，台灣附近暫時會維持一段比較不穩定的天氣。吳聖宇強調，下週末後南海及遠洋皆不排除有新擾動發展，7月中下旬將是熱帶擾動較活躍的狀態。

 
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