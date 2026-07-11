　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

巴威颱風逐漸遠離！氣象署說明「最快明晨解除海警」

記者柯振中／綜合報導

中颱巴威正橫掃台灣北方海面。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸11日晚間指出，巴威目前位於台灣正北方約290公里海面上，持續朝西北移動。隨著颱風遠離，本島預計11日深夜至12日凌晨脫離暴風圈，馬祖預估12日凌晨脫離，海上警報則可望於12日凌晨至上午解除。

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

▲巴威颱風給全台各地帶來驚人雨勢。（圖／中央氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

暴風圈仍籠罩新竹以北！苗栗雖脫離卻改列「豪雨警戒」

謝佩芸指出，目前暴風圈區域仍涵蓋新竹以北的縣市、宜蘭以及馬祖地區。雖然苗栗地區已經搶先脫離暴風圈，但民眾千萬不可掉以輕心。

由於苗栗、台中、雲林雖然不在暴風圈範圍內，但因有超大豪雨發生，氣象署已特別將這三個縣市列入豪雨警戒範圍，提醒當地居民嚴防劇烈降雨。

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

▲雖然巴威颱風逐漸遠離，全台各地區沿海仍有強陣風。（圖／中央氣象署）

風向轉變「西南風」接棒！降雨熱區南移中南部警戒

針對全台風雨轉變，謝佩芸從雷達迴波圖分析，稍早降雨較大的區域主要集中在北部地區。但隨著颱風中心逐漸通過台灣正北方，台灣周圍的風向已由原本的偏西風逐漸轉為西南風，雪山山脈一帶的雨勢也已開始逐漸緩和。

不過，在西南風的強勢帶領下，降雨較大的區域正明顯向南移動，目前首當其衝的地區為苗栗、台中、南投及彰化。謝佩芸特別提醒，等到稍晚西南風更為明顯，南部與中部的山區降雨也會逐漸變大。

明清晨中南部山區雨勢最猛！北部午後慎防劇烈雷雨

謝佩芸進一步根據降雨趨勢圖分析，11日深夜至12日清晨，全台降雨最明顯的區域將落在中北部交界山區以及南部山區。西半部與北部陸地受到颱風對流通過影響，仍會有間歇性的降雨，金門、馬祖也偶有短暫雨。

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

▲台灣各地山區累積雨量相當驚人，謝佩芸提醒非必要不要前往。（圖／中央氣象署）

12日清晨環境持續受西南風影響，西半部苗栗以南地區仍有降雨現象，尤其中南部山區的雨勢最為明顯，且這波雨勢會一路持續到12日白天，中南部山區仍須留意局部大雨。至於北部及東半部地區，12日上午天氣相對穩定，但中午過後受到熱力作用影響，山區或是局部鄰近山區的平地，仍可能有午後雷陣雨發生。

地形效應風力狂飆！新北沿海、馬祖防12級強陣風

在風力表現上，11日各地都出現了明顯陣風。謝佩芸說明，隨著颱風北上、暴風圈縮小，各地風勢整體而言正逐漸趨緩。不過，由於今晚颱風中心在正北方，台灣周圍的環流屬於颱風南側的偏西南風。

受到地形效應影響，中部以北到馬祖一帶，以及東南部海面至恆春半島的風力依舊偏強。今晚到午夜期間，新北沿海、馬祖地區及蘭嶼綠島仍可能出現11至12級的強陣風，苗栗以北地區、中彰沿海、澎湖、恆春半島及台東也可能出現9至10級的陣風。

▼儘管巴威逐漸遠離，全台各地沿海仍會出現強陣風。（圖／中央氣象署）

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

明午後風力趨緩！謝佩芸：水氣仍多出門必帶雨具

謝佩芸表示，12日上午隨著颱風進入中國內陸，整體風力趨勢才會明顯緩和。但因為環境持續吹西南風，台灣西北側與東半部的風力仍舊偏強，馬祖仍須留意10級左右的強陣風，台灣本島沿海也有8級附近的陣風，直到12日下午風力才會更為減弱。

儘管風力稍減，但12日下午全台附近仍舊吹偏西南風到南南西風。在這種風向環境且水氣偏多的情況下，雖然整體降雨已明顯緩和，但各地仍有短暫雨發生的機率，民眾若有安排外出活動，出門時記得還是要隨身攜帶雨具備用。

雪山山脈雨量灌破710毫米！山區土石鬆動、避免前往海邊

最後，謝佩芸也公布了這波颱風帶來的驚人累積雨量。11日一整天在颱風影響下，全台降雨熱區主要集中在台中以北至新北的山區，也就是雪山山脈一帶。其中最大降雨累積量出現在新竹與苗栗，都已經飆破710毫米，台中及雲林山區也都有超過500毫米的累積雨量。

由於北、中、南部山區的本次降雨累積量都相當龐大，目前山區仍屬於土石不穩定的狀況，謝佩芸特別提醒民眾非必要應避免前往山區活動。另外，雖然颱風逐漸遠離，但各海邊的浪依舊相當大，適逢假日仍請民眾盡量避免前往海邊活動，以免發生危險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴威遠離台灣風雨趨緩　專家示警：下周不排除有熱帶擾動
剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世
梅西都在散步？世界盃64％時間用走的　仍是最危險男人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

巴威離開了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：外圍環流仍影響

LIVE／巴威颱風「遠離台灣又變小」！氣象署深夜最新說明

巴威還沒走復原工作已開始！北市環保局曝「無名英雄」街上工作照

不斷更新／雙鐵、北捷明天正常營運　星宇後天加開沖繩航班

巴威遠離台灣風雨趨緩　專家示警：下周不排除有熱帶擾動

巴威颱風逐漸遠離！氣象署說明「最快明晨解除海警」

颱風後快清垃圾！　北市、新北環保局明「加班收運」

快訊／19縣市豪大雨特報！颱風外圍環流影響　最新警戒區曝

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

巴威豪雨水位持續上升！石門水庫相隔618天再度洩洪　壯觀畫面曝

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

高雄驚悚車禍！休旅車違規右轉　騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

巴威離開了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：外圍環流仍影響

LIVE／巴威颱風「遠離台灣又變小」！氣象署深夜最新說明

巴威還沒走復原工作已開始！北市環保局曝「無名英雄」街上工作照

不斷更新／雙鐵、北捷明天正常營運　星宇後天加開沖繩航班

巴威遠離台灣風雨趨緩　專家示警：下周不排除有熱帶擾動

巴威颱風逐漸遠離！氣象署說明「最快明晨解除海警」

颱風後快清垃圾！　北市、新北環保局明「加班收運」

快訊／19縣市豪大雨特報！颱風外圍環流影響　最新警戒區曝

巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

專訪張雪4／高喊「好想在台灣開店」期待環島　更願意與友商交流

專訪張雪3／終極目標7年半內全球前10　逆襲外國大廠「在天花板等我加速」

巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

預警機安全線消失　霹靂-16取消中央彈翼後射程直逼300公里

旅美少女華鈺萱回饋台灣土地　推動免費遠距雙語公益教學

廢車衍生公安及髒亂　桃園率先訂法強制拖吊半年移置64輛廢車

巴威在浙江玉環登陸　預計向西北方向移動

高雄漢神百貨旁風超大！廣告布條直接被吹成帆船！

生活熱門新聞

全台22縣市都宣布了！停班停課一次看

國二兒洗澡時間變長！他求問怎麼溝通

台灣風雨趨緩　專家示警：下周恐有熱帶擾動

巴威離開了！台灣本島「正式脫離警戒範圍」

台中漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

巴威颱風遠離又變小！氣象署深夜最新說明

獨／「全台最難訂餐廳」人潮爆　興奮直呼：天公有保佑

不是雙響泡！泡麵區「只剩一個選擇」口味曝

巴威颱風最新動態！6縣市慎防超大豪雨

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

發票中400元「卻噴掉2萬」　他嚇出冷汗

國小生「2003年失聯」解謎任務爆紅

風雨未停復原已開始！北市無名英雄工作照曝

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

更多熱門

相關新聞

巴威颱風最新動態！6縣市慎防超大豪雨

巴威颱風最新動態！6縣市慎防超大豪雨

中央氣象署於11日晚間8點30分發布最新動態，中度颱風巴威中心目前位於台北北方約290公里海面，正以每小時26轉19公里速度向西北轉北北西移動。苗栗地區雖已脫離暴風圈，但新竹以北、宜蘭及馬祖仍籠罩在威脅之中，新北市等六縣市需嚴防超大豪雨。

北捷晚間8點恢復文湖線、高架段行駛　12日全線正常營運

北捷晚間8點恢復文湖線、高架段行駛　12日全線正常營運

萬華公園遭暴雨淹沒！3男困遊樂器材區

萬華公園遭暴雨淹沒！3男困遊樂器材區

快訊／明天不放！巴威加速離台　北北基桃明正常上班上課

快訊／明天不放！巴威加速離台　北北基桃明正常上班上課

陸預測：巴威可能提前於今晚登陸浙江

陸預測：巴威可能提前於今晚登陸浙江

關鍵字：

颱風動態豪雨警戒西南風雪山雨量暴風圈巴威氣象氣象雲影音

讀者迴響

熱門新聞

高雄騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

富國島快艇翻覆「全船落海」 15死

二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光

全台22縣市都宣布了！停班停課一次看

載女兒屍體求「回魂」離奇車禍　廖大乙：神明顯靈攔車

國二兒洗澡時間變長！他求問怎麼溝通

周星馳新片半天破億　陸主持人犀利評：好難看

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

台灣風雨趨緩　專家示警：下周恐有熱帶擾動

巴威離開了！台灣本島「正式脫離警戒範圍」

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

林逸欣曬五月天合照「親媽、網友全看錯」釣出阿信回應

台南「改裝車殺手」　開車「看到就撞」

英格蘭主帥准球員「愛愛」放鬆

更多

最夯影音

更多
巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈
直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面