巴威颱風逐漸遠離！氣象署說明「最快明晨解除海警」

記者柯振中／綜合報導

中颱巴威正橫掃台灣北方海面。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸11日晚間指出，巴威目前位於台灣正北方約290公里海面上，持續朝西北移動。隨著颱風遠離，本島預計11日深夜至12日凌晨脫離暴風圈，馬祖預估12日凌晨脫離，海上警報則可望於12日凌晨至上午解除。

▲巴威颱風給全台各地帶來驚人雨勢。（圖／中央氣象署）



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暴風圈仍籠罩新竹以北！苗栗雖脫離卻改列「豪雨警戒」

謝佩芸指出，目前暴風圈區域仍涵蓋新竹以北的縣市、宜蘭以及馬祖地區。雖然苗栗地區已經搶先脫離暴風圈，但民眾千萬不可掉以輕心。

由於苗栗、台中、雲林雖然不在暴風圈範圍內，但因有超大豪雨發生，氣象署已特別將這三個縣市列入豪雨警戒範圍，提醒當地居民嚴防劇烈降雨。

▲雖然巴威颱風逐漸遠離，全台各地區沿海仍有強陣風。（圖／中央氣象署）



風向轉變「西南風」接棒！降雨熱區南移中南部警戒

針對全台風雨轉變，謝佩芸從雷達迴波圖分析，稍早降雨較大的區域主要集中在北部地區。但隨著颱風中心逐漸通過台灣正北方，台灣周圍的風向已由原本的偏西風逐漸轉為西南風，雪山山脈一帶的雨勢也已開始逐漸緩和。

不過，在西南風的強勢帶領下，降雨較大的區域正明顯向南移動，目前首當其衝的地區為苗栗、台中、南投及彰化。謝佩芸特別提醒，等到稍晚西南風更為明顯，南部與中部的山區降雨也會逐漸變大。

明清晨中南部山區雨勢最猛！北部午後慎防劇烈雷雨

謝佩芸進一步根據降雨趨勢圖分析，11日深夜至12日清晨，全台降雨最明顯的區域將落在中北部交界山區以及南部山區。西半部與北部陸地受到颱風對流通過影響，仍會有間歇性的降雨，金門、馬祖也偶有短暫雨。

▲台灣各地山區累積雨量相當驚人，謝佩芸提醒非必要不要前往。（圖／中央氣象署）



12日清晨環境持續受西南風影響，西半部苗栗以南地區仍有降雨現象，尤其中南部山區的雨勢最為明顯，且這波雨勢會一路持續到12日白天，中南部山區仍須留意局部大雨。至於北部及東半部地區，12日上午天氣相對穩定，但中午過後受到熱力作用影響，山區或是局部鄰近山區的平地，仍可能有午後雷陣雨發生。

地形效應風力狂飆！新北沿海、馬祖防12級強陣風

在風力表現上，11日各地都出現了明顯陣風。謝佩芸說明，隨著颱風北上、暴風圈縮小，各地風勢整體而言正逐漸趨緩。不過，由於今晚颱風中心在正北方，台灣周圍的環流屬於颱風南側的偏西南風。

受到地形效應影響，中部以北到馬祖一帶，以及東南部海面至恆春半島的風力依舊偏強。今晚到午夜期間，新北沿海、馬祖地區及蘭嶼綠島仍可能出現11至12級的強陣風，苗栗以北地區、中彰沿海、澎湖、恆春半島及台東也可能出現9至10級的陣風。

▼儘管巴威逐漸遠離，全台各地沿海仍會出現強陣風。（圖／中央氣象署）



明午後風力趨緩！謝佩芸：水氣仍多出門必帶雨具

謝佩芸表示，12日上午隨著颱風進入中國內陸，整體風力趨勢才會明顯緩和。但因為環境持續吹西南風，台灣西北側與東半部的風力仍舊偏強，馬祖仍須留意10級左右的強陣風，台灣本島沿海也有8級附近的陣風，直到12日下午風力才會更為減弱。

儘管風力稍減，但12日下午全台附近仍舊吹偏西南風到南南西風。在這種風向環境且水氣偏多的情況下，雖然整體降雨已明顯緩和，但各地仍有短暫雨發生的機率，民眾若有安排外出活動，出門時記得還是要隨身攜帶雨具備用。

雪山山脈雨量灌破710毫米！山區土石鬆動、避免前往海邊

最後，謝佩芸也公布了這波颱風帶來的驚人累積雨量。11日一整天在颱風影響下，全台降雨熱區主要集中在台中以北至新北的山區，也就是雪山山脈一帶。其中最大降雨累積量出現在新竹與苗栗，都已經飆破710毫米，台中及雲林山區也都有超過500毫米的累積雨量。

由於北、中、南部山區的本次降雨累積量都相當龐大，目前山區仍屬於土石不穩定的狀況，謝佩芸特別提醒民眾非必要應避免前往山區活動。另外，雖然颱風逐漸遠離，但各海邊的浪依舊相當大，適逢假日仍請民眾盡量避免前往海邊活動，以免發生危險。