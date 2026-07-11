颱風後快清垃圾！　北市、新北環保局明「加班收運」

▲台北市垃圾車7/12（周日）夜間加收垃圾。（圖／台北市環保局）



記者董美琪／綜合報導

巴威颱風逐漸遠離，為加速災後環境整理，台北市與新北市環保單位宣布，明（12）日將加班辦理垃圾收運。其中，新北市將依平日收運時段執行，部分區域視實際狀況提前清運或增加班次；台北市則於夜間加班收運，民眾可依照平時垃圾車到達時間及地點倒垃圾。

台北市環保局表示，考量市民清理生活垃圾及颱風過後產生的廢棄物需求，12日晚間將加開垃圾收運服務，收運時間與地點維持平日模式。此外，全市30處限時垃圾收受點也同步恢復開放，方便民眾處理垃圾。

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環保局也提醒，民眾應做好垃圾分類及資源回收，並將垃圾交由清潔隊收運，避免任意棄置影響環境。清潔隊將全力投入災後環境復原作業，盡快恢復市容整潔。

新北市環保局指出，受到巴威颱風影響，新北市10日、11日因停班停課而連續兩天暫停垃圾收運，原本12日也規劃停收，但因應颱風過後清理需求，決定加班恢復垃圾清運服務，收運時段比照平常日辦理。

環保局表示，部分地區可能視現場情況提前收運或加開班次，民眾可留意里長廣播、垃圾車音樂，或透過「新北樂圾車－垃圾清運資訊查詢網」輸入住址，即可查詢垃圾車即時位置及預估抵達時間。

為加速災後復原，新北市環保局已整備5571名清潔隊員及2460輛各式清潔機具，在確保人員安全的前提下，將儘早展開道路與髒亂點清掃工作，優先恢復主要幹道及重要道路環境。

環保局也呼籲，颱風過後應立即檢查住家周邊是否有積水容器，並儘速清除積水，以減少病媒蚊孳生風險，維護環境衛生。