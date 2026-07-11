巴威豪雨釀災！土石突滑落猛撞基隆民宅　住戶驚魂急撤離

▲巴威外圍環流釀土石滑落，基隆民宅遭撞擊住戶急撤離。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

受颱風巴威外圍環流影響，基隆市持續出現強風豪雨。今天（11日）晚間6時50分許，中正區豊稔街65巷一帶發生土石滑落事故，民宅遭土石猛撞擊，造成建築物部分樓層及房間受損，所幸目前未傳出人員傷亡。基隆市政府獲報後立即啟動應變機制，派員前往現場警戒、勘查，並協助受影響住戶安置。

基隆市府表示，事故發生後，經里長魏君龍通報，消防局長游家懿、工務處長簡翊哲隨即通知相關單位趕赴現場處理，並向應變中心指揮官、市長謝國樑回報災情。初步勘查顯示，滑落土石波及民宅2樓及3樓住戶，造成部分房間及建物設施受損；4樓及5樓住戶當時不在家，中正區公所正持續聯繫住戶，並進一步確認各樓層受損狀況及居住安全。

謝國樑於晚間8時與受災住戶取得聯繫，表示將依住戶意願協助安排旅館進行臨時安置，待都發處專業團隊完成建築結構安全判定後，再視情況返家居住。為確保建築安全，都發處已緊急通知基隆市建築師公會派遣專業人員前往現場，進行建築物緊急安全評估及危險判定，確認建築結構是否受損，以及住戶是否適合繼續居住。

目前中正區公所、市府都發處及相關單位均持續在場協助，並針對山坡落石區域設置警戒及安全管制，避免民眾靠近危險範圍。若經專業評估確認住戶暫時無法返家，區公所將協助安排旅館進行短期安置，保障受影響民眾居住安全。

消防局長游家懿提醒，颱風期間山區土石含水量高，民眾若發現山坡出現落石、地面裂縫、異常聲響、土石滑動或排水異常等警訊，應立即撥打119通報，並迅速遠離危險區域，以維護自身安全。