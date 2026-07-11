結合功能醫學與美學照護　台南中西區規劃健康管理新據點

▲瀚仕健康集團與美芯瀚仕健康美學診所合作，規劃在台南中西區設立健康管理據點。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



因應民眾對預防醫學、熟齡照護及個人化健康管理需求增加，瀚仕健康集團與美芯瀚仕健康美學診所，預計2026年9月中旬在台南市中西區設立健康管理據點，規劃整合健康諮詢、功能醫學相關檢測資源及美學照護服務。



美芯瀚仕健康美學診所籌備近1年，預計投入近8000萬元，涵蓋空間設計、醫療設備、資訊系統、服務流程及跨領域人員訓練。業者表示，選址台南中西區，主要考量南台灣健康管理及熟齡照護需求逐年增加，希望提供較具隱私性及持續追蹤概念的服務環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

診所營運長郭勁明表示，台南民眾重視家庭及長期人際關係，未來服務將朝在地化方向規劃，由專業人員協助民眾了解自身健康狀況，並依個人需求建立健康管理方向。瀚仕健康集團將導入功能醫學相關檢測資源、健康管理流程及教育訓練制度，美芯瀚仕則負責結合在地醫療團隊與健康美學服務，建立從諮詢、評估至後續追蹤的服務流程。



為協助相關制度落實，瀚仕健康集團將由資深顧問陳詩文駐點台南，擔任診所執行總監，協助建立健康管理及人員教育訓練機制。陳詩文表示，健康管理不只是提供檢測數據，更重要的是由專業人員協助解讀資訊，轉化為民眾能理解、執行及長期追蹤的生活調整方向。



陳詩文說，近年健康美學及功能醫學相關服務受到關注，但醫療資訊傳遞仍應重視透明、合規及個別差異，避免誇大療效。民眾接受相關服務前，也應充分了解檢測內容、限制及後續處置方式，再依實際需求選擇。