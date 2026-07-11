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巴威颱風最新動態！新竹以北仍被籠罩「6縣市要防超大豪雨」

▲▼巴威颱風,動態,氣象署。（圖／中央氣象署）

▲巴威颱風持續向西北轉北北西移動，苗栗地區已脫離暴風圈。（圖／中央氣象署）

記者柯振中／綜合報導

中央氣象署於11日晚間8點30分發布最新動態，中度颱風巴威中心目前位於台北北方約290公里海面，正以每小時26轉19公里速度向西北轉北北西移動。苗栗地區雖已脫離暴風圈，但新竹以北、宜蘭及馬祖仍籠罩在威脅之中，新北市等六縣市需嚴防超大豪雨。

颱風中心位於台北北方　北部及馬祖警戒中

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根據最新資料，巴威颱風中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺。陸上警戒範圍包括新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹及馬祖；海上警戒範圍則涵蓋台灣北部海面、海峽北部及東北部海面，提醒上述地區航行及作業船隻嚴加戒備。

大豪雨炸全台　六縣市慎防超大豪雨

受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨。新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市及雲林縣山區列為「超大豪雨」警戒區；台北市、南投縣、嘉義縣、屏東縣及宜蘭縣山區則為「大豪雨」警戒區。請民眾務必遠離山區與溪流，嚴防坍方、落石、土石流及淹水災情。

沿海防長浪強風　沿海離島須嚴加防範

11日晚間至12日，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、屏東縣及連江縣有9級以上陣風發生機率；桃園以北沿海及馬祖預估有6公尺以上巨浪。氣象署再次呼籲，各沿海及離島應避免前往海邊活動，室外看板、招牌及施工鷹架務必加強固定，慎防強風釀災。

累積雨量驚人　各地慎防致災降雨

統計顯示，自9日0點起至11日晚間8點止，新竹縣白蘭地區累積雨量已達723.5毫米，苗栗縣拉庫斯亦達715毫米。氣象署強調，颱風影響期間，全台各地風雨持續，請民眾保持高度警戒，並隨時留意氣象署發布之最新警報資訊。

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