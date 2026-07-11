颱風天還衝海邊！5人闖北海岸警戒區觀浪　海巡出手開單最高罰25萬

▲拿生命開玩笑！颱風天闖北海岸觀浪，5人最高恐罰25萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

巴威颱風持續侵襲北台灣，北海岸沿岸風浪強勁、長浪不斷，仍有民眾冒險闖入公告警戒區觀浪。海巡署北部分署今天（11日）分別在新北市萬里區及石門區查獲5名違規進入警戒區民眾，依法開立舉發單，並依《災害防救法》函送新北市政府裁處，最高可處25萬元罰鍰。

海巡署北部分署表示，第二岸巡隊龜吼安檢所今天下午透過監視系統巡查時，發現2名民眾進入新北市萬里區岸際涼亭觀浪。海巡人員立即趕赴現場查處，因其中1人未攜帶身分證明文件，考量現場海象惡劣及人員安全，先將2人帶返龜吼安檢所，並會同新北市警察局金山分局萬里分駐所完成身分查驗後，依法開立舉發單。

另外，第八岸巡隊今天下午接獲民眾通報，指新北市石門區白沙灣有民眾滯留。海巡人員到場後，發現有3人進入公告警戒區，當場依法開立舉發單，並將3人勸離現場，同樣依《災害防救法》函送地方政府裁處。

海巡署北部分署指出，受巴威颱風影響，北部及東北部沿海持續受到強風、長浪及突發巨浪侵襲，岸際活動風險極高，呼籲民眾切勿心存僥倖，擅自進入公告警戒區觀浪、飲酒、垂釣或從事各項水域活動，以免危及自身安全。

海巡署強調，將持續加強岸際巡查及警戒勤務，凡違規進入公告警戒區者，將依法舉發並函送地方政府裁處，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，呼籲民眾務必配合相關管制措施，共同維護生命安全。