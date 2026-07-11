7旬嬤颱風天買晚餐遭強風吹倒　內埔警暖心護送返家

▲林姓阿嬤被強風吹倒在地。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

巴威颱風外圍環流帶來強風豪雨，屏東縣一名近70歲林姓阿嬤冒雨外出購買晚餐，返家途中突遭強風吹倒，跌坐路中央無法自行起身，幸熱心民眾報警。內埔警方獲報趕往處理，經救護人員確認無大礙後，暖心攙扶阿嬤搭乘巡邏車返家，讓她頻頻道謝。

11日因巴威颱風外圍環流影響，屏東縣停止上班、上課，內埔分局轄區鄰近山區，更是整日陣風、大雨不斷。

內埔警分局內埔所巡佐陳文章、警員高偉鈞，於16時30分許，接獲110報案，在內埔鄉勝利路與民生路口，有民眾路倒，請警方到場協助。

員警到場後查知，這位年近7旬的林姓阿嬤，她外出購買晚餐後返家時，突遇一陣強風，直接跌坐在馬路上，且無法自行起身，幸好有路過的熱心民眾幫忙報案。警方立即通知119救護車到場，經救護人員檢查後，並無傷勢，應是年紀過大，無力爬起站立而已。

員警隨即將阿嬤攙扶起身，並詢問她是否要就醫檢查，但她堅持拒絕，但願意搭乘巡邏車回家，警方隨即將她安全送回住居所，她對警察熱心幫忙，十分感激。

內埔分局長江世宏表示，遇豪大雨或颱風侵襲時，請民眾盡量待在家中，避免外出。如遇有緊急狀況需要救援，請撥打110或119，或直接到鄰近的派出所求助，警察會提供適當的幫忙。