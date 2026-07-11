巴威強襲屏東！1.2萬戶一度停電　台電投入142人全數復電

▲台電屏東區處人員搶修線路。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

巴威颱風外圍環流挾帶強風豪雨襲擊屏東，造成九如、里港、新園、內埔、霧台、牡丹及滿洲等地共1萬2491戶一度停電。台電屏東區處緊急動員142名搶修人員冒雨修復電力設備，下午趁風雨稍歇加速搶修，已完成所有通報停電案件復電，恢復民眾正常用電。

巴威颱風外圍環流發威，經統計，今天屏東地區受巴威颱風外圍環流強風豪雨影響曾停電12491戶，主要停電區域在九如、里港、新園、內埔、霧台、牡丹及滿洲鄉等地。

台電表示、本次共計投入142名人員全力搶修，凡是有通報停電的用戶，均已全數復電。民眾如發現仍有停電事故，請即通知台電公司，台電將採即報即修，盡速派員搶修復電。

台電仇忠銘處長表示，巴威颱風暴風圈雖未直接橫掃屏東地區，但今天上午在恆春半島地區仍帶來間歇性的強風豪雨，造成牡丹、旭海及滿洲鄉等多處高壓導線脫落及變壓器損害，台電屏東區處接獲通報後隨即派員迎著風雨趕赴現場，在下午風雨稍歇，人員無安全疑慮下立即進行搶修。

台電屏東區處提醒民眾，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電的意外，並籲請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。