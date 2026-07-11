台南驚見「改裝車殺手」！財神爺開車「看到就撞」...傳已撞3人

▲台南永康1名男子被民眾PO文指控會駕車撞改裝機車，相關影片近日在網路流傳，引發地方居民熱議，他因與人發生車禍情緒失控有自傷傷人之虞被警強制送醫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康近日有民眾在網路發文示警，指一名打扮如「財神爺」的男子，經常帶著男童在街頭出沒，還會無故辱罵路人，甚至聲稱討厭改裝車、看到就會衝撞該騎士受傷，引發地方居民議論，永康分局警方表示，52歲黃姓男子10日上午駕車載著1名男童外出，因疑有疏於照顧情形，已依法進行兒少保護通報；黃男稍後又駕車與機車發生碰撞，因情緒失控、有自傷傷人之虞，遭員警管束並強制送醫。

台南市警永康分局副分局長洪百亮指出，永信派出所10日上午5時許接獲民眾報案，員警到場後發現，黃男駕駛自小客車，後座載有1名男童，現場研判疑有疏於照顧兒少情形，因此依職權啟動兒少保護通報。

▲（圖／翻攝自threads yon_gxun0919）

10日上午7時許，黃男獨自駕車行經永康區東橋九路、東橋八街口時，與前方機車騎士發生碰撞，造成騎士四肢多處擦挫傷。警方表示，車禍發生時，車內只有黃男1人，並無男童同行。

警方到場處理時，發現黃男情緒失控，疑有自傷及傷人之虞，員警為避免現場發生進一步危險，依法予以管束，並強制送醫接受治療。至於網路流傳黃男會辱罵路人、刻意衝撞改裝車，以及自稱曾在世足下注1億元等說法，目前均屬民眾單方面指稱，實際情況仍待警方進一步釐清。

警方呼籲，民眾若在道路上發現駕駛行為異常，應保持安全距離，避免與對方發生衝突，並立即撥打110報案，由警方到場處理，以免危及自身及其他用路人安全。