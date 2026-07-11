　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

北投泉源路「大量落石滑落」！警方緊急拉封鎖線管制

▲▼北投泉源路落石滑落。（圖／翻攝臉書／北投波麗士）

▲北投泉源路落石滑落。（圖／翻攝臉書／北投波麗士）

記者柯振中／綜合報導

受颱風強降雨影響，台北市北投區泉源路221號前，11日晚間發生落石滑落路面之意外。大塊落石直衝道路中央，導致該路段交通完全中斷。北投分局員警獲報後立即趕往，於惇敘工商旁實施緊急交通管制，目前該路段雙向封閉，市府新工處已派員在現場全力排除。

大批落石滑落路面　所幸無人車受波及

落石發生地點位於北投區泉源路221號前，大雨導致山坡土石鬆動，大批落石無預警滑落至車道上。所幸案發當時並無人車經過，經現場警消人員初步清查，確認並未造成任何人員受傷或財產損失。

▲▼北投泉源路落石滑落。（圖／翻攝臉書／北投波麗士）

▲▼北投泉源路落石滑落。（圖／翻攝臉書／北投波麗士）

▲▼北投泉源路落石滑落。（圖／翻攝臉書／北投波麗士）

泉源路雙向管制封閉　警方呼籲提前改道

為防範二次災害並利於機具進場，北投分局已針對泉源路（惇敘工商至公園派出所之間路段）實施雙向交通管制，目前該區間完全無法通行。警方已於惇敘工商旁設置管制點，呼籲欲行經該處的用路人務必提早改道行駛。

新工處派員搶修排除　山區用路務必提高警覺

北市府新建工程處工程人員目前已操作重型機具在現場進行清理作業，期盼在最短時間內恢復通車。北投警方特別呼籲，颱風期間山區極易發生強降雨、土石流或落石，行經山區道路時請密切留意路況資訊，以避免危害發生。

▼北投泉源路落石滑落。（圖／翻攝臉書／北投波麗士）

▲▼北投泉源路落石滑落。（圖／翻攝臉書／北投波麗士）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴威遠離台灣風雨趨緩　專家示警：下周不排除有熱帶擾動
剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世
梅西都在散步？世界盃64％時間用走的　仍是最危險男人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄驚悚車禍！女子違規右轉　騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

7旬嬤颱風天買晚餐遭強風吹倒　內埔警暖心護送返家

巴威強風吹垮屏東枋寮民宅圍牆　碎石散落堵路

颱風天還衝海邊！5人闖北海岸警戒區觀浪　海巡出手開單最高罰25萬

台中立仁橋下命案「1男明顯死亡」！民眾見遺體嚇壞

台南驚見「改裝車殺手」！財神爺開車「看到就撞」...傳已撞3人

巴威強襲屏東！1.2萬戶一度停電　台電投入142人全數復電

快訊／萬華公園遭暴雨淹沒！3男「受困遊樂器材區」　消防急救援

北投泉源路「大量落石滑落」！警方緊急拉封鎖線管制

快訊／西門町「大樓磁磚掉落」　12歲男童頭部遭砸送醫救治

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

巴威豪雨水位持續上升！石門水庫相隔618天再度洩洪　壯觀畫面曝

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

高雄驚悚車禍！休旅車違規右轉　騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

高雄驚悚車禍！女子違規右轉　騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

7旬嬤颱風天買晚餐遭強風吹倒　內埔警暖心護送返家

巴威強風吹垮屏東枋寮民宅圍牆　碎石散落堵路

颱風天還衝海邊！5人闖北海岸警戒區觀浪　海巡出手開單最高罰25萬

台中立仁橋下命案「1男明顯死亡」！民眾見遺體嚇壞

台南驚見「改裝車殺手」！財神爺開車「看到就撞」...傳已撞3人

巴威強襲屏東！1.2萬戶一度停電　台電投入142人全數復電

快訊／萬華公園遭暴雨淹沒！3男「受困遊樂器材區」　消防急救援

北投泉源路「大量落石滑落」！警方緊急拉封鎖線管制

快訊／西門町「大樓磁磚掉落」　12歲男童頭部遭砸送醫救治

巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

專訪張雪4／高喊「好想在台灣開店」期待環島　更願意與友商交流

專訪張雪3／終極目標7年半內全球前10　逆襲外國大廠「在天花板等我加速」

巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

預警機安全線消失　霹靂-16取消中央彈翼後射程直逼300公里

旅美少女華鈺萱回饋台灣土地　推動免費遠距雙語公益教學

廢車衍生公安及髒亂　桃園率先訂法強制拖吊半年移置64輛廢車

巴威在浙江玉環登陸　預計向西北方向移動

【衛生局登門稽查】持「鯊魚劍」砍背流血！　尬電師父加水給信徒喝遭檢舉

社會熱門新聞

高雄騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

載女兒屍體求「回魂」離奇車禍　廖大乙：神明顯靈攔車

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

台南「改裝車殺手」　開車「看到就撞」

她吸毒27年檢聲押失敗　又是法官陳德池放人

發納莉淹水照喊「北車進不去」！男遭刑警帶回法辦

母載「女兒屍體」南下求神　鄉代目擊喊：她已經死了

台中11月大女娃「瘦成皮包骨」慘死

雞場跳電4.6萬隻雞悶死　損失破500萬

台中立仁橋下命案　1男明顯死亡

桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區業者損失60萬

萬華公園遭暴雨淹沒！3男困遊樂器材區

豪雨狂炸尖石山壁崩塌　泥石流傾瀉畫面曝

更多熱門

相關新聞

即／西門町大樓磁磚掉落　砸中12歲男童頭部

即／西門町大樓磁磚掉落　砸中12歲男童頭部

中度颱風巴威接觸台灣陸地，風雨持續增強，北市也發生多起路樹遭強風襲擊，進而倒塌波及停在路邊的車輛，北市萬華區漢中街晚上6時38分發生大樓磁磚剝落砸中一名男童，所幸當時男童有撐傘，雖未直接擊中，但造成頭部有撕裂傷，目前送往北市中興醫院救治。

重返前線！金門戰地行軍7.2公里

重返前線！金門戰地行軍7.2公里

全台22.4萬戶停電　剩1.48萬戶待復電

全台22.4萬戶停電　剩1.48萬戶待復電

巴威強風「北市路樹倒塌」　現場緊急封鎖

巴威強風「北市路樹倒塌」　現場緊急封鎖

不斷更新／全台颱風假一覽！　台東縣宣布了

不斷更新／全台颱風假一覽！　台東縣宣布了

關鍵字：

颱風巴威北投落石交通管制山區警戒颱風天安全

讀者迴響

熱門新聞

高雄騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

富國島快艇翻覆「全船落海」 15死

二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光

全台22縣市都宣布了！停班停課一次看

載女兒屍體求「回魂」離奇車禍　廖大乙：神明顯靈攔車

國二兒洗澡時間變長！他求問怎麼溝通

周星馳新片半天破億　陸主持人犀利評：好難看

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

台灣風雨趨緩　專家示警：下周恐有熱帶擾動

巴威離開了！台灣本島「正式脫離警戒範圍」

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

林逸欣曬五月天合照「親媽、網友全看錯」釣出阿信回應

台南「改裝車殺手」　開車「看到就撞」

英格蘭主帥准球員「愛愛」放鬆

更多

最夯影音

更多
巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈
直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面