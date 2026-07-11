北投泉源路「大量落石滑落」！警方緊急拉封鎖線管制

▲北投泉源路落石滑落。（圖／翻攝臉書／北投波麗士）



記者柯振中／綜合報導

受颱風強降雨影響，台北市北投區泉源路221號前，11日晚間發生落石滑落路面之意外。大塊落石直衝道路中央，導致該路段交通完全中斷。北投分局員警獲報後立即趕往，於惇敘工商旁實施緊急交通管制，目前該路段雙向封閉，市府新工處已派員在現場全力排除。

大批落石滑落路面 所幸無人車受波及

落石發生地點位於北投區泉源路221號前，大雨導致山坡土石鬆動，大批落石無預警滑落至車道上。所幸案發當時並無人車經過，經現場警消人員初步清查，確認並未造成任何人員受傷或財產損失。

▲▼北投泉源路落石滑落。（圖／翻攝臉書／北投波麗士）



泉源路雙向管制封閉 警方呼籲提前改道

為防範二次災害並利於機具進場，北投分局已針對泉源路（惇敘工商至公園派出所之間路段）實施雙向交通管制，目前該區間完全無法通行。警方已於惇敘工商旁設置管制點，呼籲欲行經該處的用路人務必提早改道行駛。

新工處派員搶修排除 山區用路務必提高警覺

北市府新建工程處工程人員目前已操作重型機具在現場進行清理作業，期盼在最短時間內恢復通車。北投警方特別呼籲，颱風期間山區極易發生強降雨、土石流或落石，行經山區道路時請密切留意路況資訊，以避免危害發生。

▼北投泉源路落石滑落。（圖／翻攝臉書／北投波麗士）

