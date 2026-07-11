快訊／西門町大樓外牆磁磚突墜落　1少年頭部撕裂傷送醫

▲北市萬華漢中街一棟大樓外牆磁磚突然掉落，砸中一名10多歲少年。（圖／記者黃彥傑翻攝）
記者黃彥傑、董美琪／台北報導
台北市萬華區今（11日）晚間發生磁磚掉落意外。消防局於18時38分接獲通報，指萬華區漢中街101號旁一棟大樓外牆磁磚突然剝落，砸中一名路過少年。
據了解，傷者為1名10多歲男性，頭部遭磁磚擊中，造成約0.5公分撕裂傷，所幸送醫時意識清醒。救護人員到場初步處置後，隨即將他送往中興醫院接受治療。
至於外牆磁磚為何脫落，以及是否還有掉落風險，仍有待相關單位進一步釐清與處理。
▲北市萬華漢中街一棟大樓外牆磁磚突然掉落，砸中一名10多歲少年。（圖／記者黃彥傑翻攝）
記者黃彥傑、董美琪／台北報導
台北市萬華區今（11日）晚間發生磁磚掉落意外。消防局於18時38分接獲通報，指萬華區漢中街101號旁一棟大樓外牆磁磚突然剝落，砸中一名路過少年。
據了解，傷者為1名10多歲男性，頭部遭磁磚擊中，造成約0.5公分撕裂傷，所幸送醫時意識清醒。救護人員到場初步處置後，隨即將他送往中興醫院接受治療。
至於外牆磁磚為何脫落，以及是否還有掉落風險，仍有待相關單位進一步釐清與處理。
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