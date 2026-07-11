巴威颱風襲台！全台一度22.4萬戶停電　台電搶修剩1.48萬戶待復電

▲強風造成樹木倒塌，壓損高壓線路，台電人員於宜蘭大同鄉進行搶修。（圖／台電）



記者董美琪／綜合報導

受到颱風巴威帶來強風豪雨影響，全台各地陸續傳出停電災情。根據台電最新統計，截至11日晚間6時，全國曾停電戶數累計達22萬4529戶，目前已完成搶修恢復供電20萬9712戶，仍有1萬4817戶等待復電，台電持續動員人力全力搶修。

此次颱風停電影響主要集中在北台灣，依據台電統計，目前停電戶數以桃園市4103戶最多，其次為新竹縣3044戶、新北市2889戶，台北市993戶、基隆市988戶分居第四、第五。

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▲強風造成新竹寶山鄉樹木滑落致電桿斷裂，台電動員搶修。（圖／台電）



此外，台中市目前仍有793戶停電，嘉義縣508戶、台南市403戶、屏東縣391戶、南投縣175戶、苗栗縣174戶、台東縣171戶、雲林縣130戶、彰化縣32戶、高雄市23戶仍待復電；花蓮、新竹市、宜蘭縣及嘉義市則已全數恢復供電。

台電表示，搶修作業將視風雨狀況及現場安全條件持續進行，呼籲民眾若發現電線掉落、電桿傾倒等情形，切勿靠近，並可透過台電1911客服專線或官方管道通報，以利儘速派員處理。

▼巴威颱風造成高壓線路斷線，台電人員於屏東恆春地區搶修。（圖／台電）

