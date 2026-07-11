近500人重返前線！金門戰地行軍7.2公里　走讀坑道、沙灘與聚落

▲金門國家公園管理處舉辦「重返前線｜金門戰地行軍體驗」活動 。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

受中度颱風巴威影響，今（11）日台灣各縣市幾乎全部停班停課，但金門維持正常上班上課。金門國家公園管理處舉辦「重返前線｜金門戰地行軍體驗」活動，仍吸引近500位民眾熱情參與，沿著7.2公里路線走訪戰地史蹟，感受昔日前線戰備氛圍。

管處表示，活動以戰地行軍為主軸，結合軍史導覽、情境互動及拍照打卡等內容，串聯翟山坑道、銅牆山、歐厝沙灘、珠山聚落及古崗聚落等重要景點，讓民眾透過步行深入認識金門戰役史蹟、聚落文化與自然景觀，從不同面向體驗這座戰地島嶼獨有的歷史風貌。

金管處指出，金門歷經長期戰地政務與軍事管制，至今仍保留大量軍事設施、戰備工事及聚落景觀。近年隨著部分軍事營區逐步開放，持續推動戰役史蹟保存、軍事空間活化及文化資產維護，並藉由環境教育、文化體驗及遊憩活動，讓過去的戰地空間成為民眾親近歷史、認識金門的重要場域。

此次行軍路線中，翟山坑道曾是地下戰備運補基地；銅牆山是過去的重要戰略制高點，肩負監控與防禦任務；歐厝沙灘曾是反登陸防線據點；珠山與古崗聚落則完整保留閩南聚落風貌，呈現戰地生活與傳統聚落交織而成的歷史記憶，讓參與者一路走讀金門不同時期的文化脈絡。

金管處表示，未來將持續結合國家公園的自然生態、聚落文化與戰地史蹟資源，規劃更多兼具教育、互動與體驗特色的活動，希望透過民眾親身參與，深化對金門戰地文化發展歷程的認識，並共同珍惜、傳承珍貴的文化資產，展現金門國家公園兼具自然保育、人文保存及環境教育的多元價值。