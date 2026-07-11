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單車天使環島騎行「點亮成長方向」　受助少年變身傳燈者

▲單車天使環島騎行「點亮成長方向」

▲迪卡爾公司王盟仁董事長頒發「2026環島紀念獎章」給隨行的志工們。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2026第十四屆「台灣單車天使公益圓夢之旅」環島騎行活動，圓夢成功，7月12日將跨越海峽奔赴大陸，進行為期12天騎行研學之旅。活動組委會代表迪卡爾公司王盟仁董事長10日桃園市楊明國中頒發「2026環島紀念獎章」給隨行的志工們，感謝大學生張恩誠 謝業揚 鄭庭昌 楊涵如等成員，是單車天使公益傳承一道道溫暖的陽光。

▲單車天使環島騎行「點亮成長方向」

▲王盟仁(左一)幕後推動單車天使公益圓夢之旅，不遺餘力。（圖／記者楊淑媛攝）

活動發起人楊民忠老師說，2018年，就讀新竹縣北埔國中二年級的張恩誠、謝業揚，第一次作為小騎手加入單車天使隊伍。那時他們性格內斂，久居鄉村少有向外探索的機會，而這段騎行經歷像一顆火種，點亮了他們的成長方向。

薪火相傳接力跑　受助者到傳燈人

多年後，張恩誠、謝業揚深耕自行車領域，考入設有自行車社團的高中打磨技術，大學選擇運動休閑管理專業深造，還考取了專業自行車教練證書。疫情期間兩岸線下志願服務受阻，他主動發起組建社團，承擔起台灣本地校園騎行訓練的擔子，從當年被照顧的小勇士，成長為能獨當一面的帶隊人。

▲單車天使環島騎行「點亮成長方向」

▲王盟仁幕後推動單車天使公益圓夢之旅，不遺餘力。（圖／記者楊淑媛攝）

如今，他們與多名大學生志工全程駐隊，於今年單車天使公益圓夢之旅活動中，分管騎行指導、隊伍管理、後勤保障等工作。對於這些改變的力量，來自迪卡爾國際、茂林光電、GARMIN台灣國際航電T3廠等熱血企業的支持，讓他們永銘在心，人生路上，謹記從感恩中前行。

單車天使陪我走過了最迷茫的少年時期，前輩們的身影就是我的方向。單車天使的隨行志工們堅定道：現在我們想把當年收到的光和熱，傳遞給更多偏鄉少年。

▲單車天使環島騎行「點亮成長方向」

▲王盟仁董事長、楊民忠老師(前排右四、三)希望每個孩子都能被看見。（圖／記者楊淑媛攝）

台灣單車天使圓夢公益之旅於2012年展開，最初以台灣育幼院兒童為主要服務對象，通過組織兩岸騎行磨練少年意志。14年來，項目服務範圍逐步從育幼院延伸至彰化、新竹和桃園市多所偏鄉中小學，「騎跡」到達兩岸50多個城市，，總騎行里程突破一萬五千公里。

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