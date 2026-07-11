金門持續清查致癌油！680件油品、593件食品全數下架管控

▲金門縣衛生局持續清查中聯問題油。（圖／金門縣衛生局提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府持續追蹤中聯油脂大豆沙拉油檢出苯駢芘超標事件，依中央預防性管理原則擴大清查相關油品及食品。截至7月11日，縣內已完成下架回收受影響油品680件，以及使用疑涉風險原料製成食品593件，並持續加強市場端查核，確保民眾食用安全。

金門縣衛生局表示，本次事件應區分明確問題油品與預防性管制產品。中聯油脂313、315油槽相關油品，已確認苯駢芘超過我國食用油脂限量標準，並流向其他業者製成相關產品，屬不符合規定之問題油品。至於部分台糖產品，則因涉及中聯原料油流向，目前列入預防性風險管制範圍，並非代表產品本身已檢出超標。

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縣長陳福海表示，縣府對食品安全採取零容忍態度，面對中聯油品事件擴大情形，將依最高標準進行風險管理。凡涉及風險油品或使用疑慮原料製成之產品，均要求業者立即下架、停用及妥善處置，以保障縣民健康。

衛生局指出，7月11日再次會同消保官稽查轄內販售通路、餐飲業者及食品攤商，目前未發現架上仍販售相關問題產品，也未查獲業者使用涉案批號油品，民眾退貨過程也未發現消費爭議。後續將持續追蹤回收情形，並加強市售端油品及相關加工食品查核。

教育處表示，為守護校園午餐安全，已要求全縣國中小及金城幼兒園共25校全面清查食用油品來源、品牌及批號，目前確認均未使用衛生主管機關公告回收之問題油品。未來也將持續督導學校落實食材驗收與來源追溯。

此外，社會處也針對嬰幼兒、身心障礙者及長者等供餐場所啟動應變，經查轄內15處社區照顧關懷據點及1家托嬰中心曾使用台糖油品，已要求全面預防性停用並更換油品。

衛生局提醒，食品業者應落實自主清查及下架回收責任，民眾若購買相關產品，可向原購買通路辦理退貨；如有消費疑義，可撥打1950消費者服務專線，或洽金門縣政府消保官室諮詢。縣府將持續掌握中央最新資訊，落實食安把關，維護鄉親飲食安全。