　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

金門持續清查致癌油！680件油品、593件食品全數下架管控

▲▼金門縣衛生局持續清查中聯問題油。（圖／金門縣衛生局提供）

▲金門縣衛生局持續清查中聯問題油。（圖／金門縣衛生局提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府持續追蹤中聯油脂大豆沙拉油檢出苯駢芘超標事件，依中央預防性管理原則擴大清查相關油品及食品。截至7月11日，縣內已完成下架回收受影響油品680件，以及使用疑涉風險原料製成食品593件，並持續加強市場端查核，確保民眾食用安全。

金門縣衛生局表示，本次事件應區分明確問題油品與預防性管制產品。中聯油脂313、315油槽相關油品，已確認苯駢芘超過我國食用油脂限量標準，並流向其他業者製成相關產品，屬不符合規定之問題油品。至於部分台糖產品，則因涉及中聯原料油流向，目前列入預防性風險管制範圍，並非代表產品本身已檢出超標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金門縣衛生局持續清查中聯問題油。（圖／金門縣衛生局提供）

縣長陳福海表示，縣府對食品安全採取零容忍態度，面對中聯油品事件擴大情形，將依最高標準進行風險管理。凡涉及風險油品或使用疑慮原料製成之產品，均要求業者立即下架、停用及妥善處置，以保障縣民健康。

衛生局指出，7月11日再次會同消保官稽查轄內販售通路、餐飲業者及食品攤商，目前未發現架上仍販售相關問題產品，也未查獲業者使用涉案批號油品，民眾退貨過程也未發現消費爭議。後續將持續追蹤回收情形，並加強市售端油品及相關加工食品查核。

教育處表示，為守護校園午餐安全，已要求全縣國中小及金城幼兒園共25校全面清查食用油品來源、品牌及批號，目前確認均未使用衛生主管機關公告回收之問題油品。未來也將持續督導學校落實食材驗收與來源追溯。

▲▼金門縣衛生局持續清查中聯問題油。（圖／金門縣衛生局提供）

此外，社會處也針對嬰幼兒、身心障礙者及長者等供餐場所啟動應變，經查轄內15處社區照顧關懷據點及1家托嬰中心曾使用台糖油品，已要求全面預防性停用並更換油品。

衛生局提醒，食品業者應落實自主清查及下架回收責任，民眾若購買相關產品，可向原購買通路辦理退貨；如有消費疑義，可撥打1950消費者服務專線，或洽金門縣政府消保官室諮詢。縣府將持續掌握中央最新資訊，落實食安把關，維護鄉親飲食安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴威遠離台灣風雨趨緩　專家示警：下周不排除有熱帶擾動
剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世
梅西都在散步？世界盃64％時間用走的　仍是最危險男人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

巴威離開了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：外圍環流仍影響

LIVE／巴威颱風「遠離台灣又變小」！氣象署深夜最新說明

巴威還沒走復原工作已開始！北市環保局曝「無名英雄」街上工作照

不斷更新／雙鐵、北捷明天正常營運　星宇後天加開沖繩航班

巴威遠離台灣風雨趨緩　專家示警：下周不排除有熱帶擾動

巴威颱風逐漸遠離！氣象署說明「最快明晨解除海警」

颱風後快清垃圾！　北市、新北環保局明「加班收運」

快訊／19縣市豪大雨特報！颱風外圍環流影響　最新警戒區曝

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

巴威豪雨水位持續上升！石門水庫相隔618天再度洩洪　壯觀畫面曝

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

高雄驚悚車禍！休旅車違規右轉　騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

巴威離開了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：外圍環流仍影響

LIVE／巴威颱風「遠離台灣又變小」！氣象署深夜最新說明

巴威還沒走復原工作已開始！北市環保局曝「無名英雄」街上工作照

不斷更新／雙鐵、北捷明天正常營運　星宇後天加開沖繩航班

巴威遠離台灣風雨趨緩　專家示警：下周不排除有熱帶擾動

巴威颱風逐漸遠離！氣象署說明「最快明晨解除海警」

颱風後快清垃圾！　北市、新北環保局明「加班收運」

快訊／19縣市豪大雨特報！颱風外圍環流影響　最新警戒區曝

巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

專訪張雪4／高喊「好想在台灣開店」期待環島　更願意與友商交流

專訪張雪3／終極目標7年半內全球前10　逆襲外國大廠「在天花板等我加速」

巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

預警機安全線消失　霹靂-16取消中央彈翼後射程直逼300公里

旅美少女華鈺萱回饋台灣土地　推動免費遠距雙語公益教學

廢車衍生公安及髒亂　桃園率先訂法強制拖吊半年移置64輛廢車

巴威在浙江玉環登陸　預計向西北方向移動

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信

生活熱門新聞

全台22縣市都宣布了！停班停課一次看

國二兒洗澡時間變長！他求問怎麼溝通

台灣風雨趨緩　專家示警：下周恐有熱帶擾動

巴威離開了！台灣本島「正式脫離警戒範圍」

台中漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

巴威颱風遠離又變小！氣象署深夜最新說明

獨／「全台最難訂餐廳」人潮爆　興奮直呼：天公有保佑

不是雙響泡！泡麵區「只剩一個選擇」口味曝

巴威颱風最新動態！6縣市慎防超大豪雨

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

發票中400元「卻噴掉2萬」　他嚇出冷汗

國小生「2003年失聯」解謎任務爆紅

風雨未停復原已開始！北市無名英雄工作照曝

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

更多熱門

相關新聞

金門警包場海洋奇緣宣導青春專案

金門警包場海洋奇緣宣導青春專案

配合115年暑期保護青少年「青春專案」，金門縣警察局今（11）日下午在金獅影城舉辦電影安全宣導活動，邀請青少年與親子家庭觀賞電影《海洋奇緣》，並結合反毒、防詐等宣導，希望讓民眾在輕鬆氛圍中提升自我保護觀念。

金廈航線12日上午停航　金泉航線全日取消

金廈航線12日上午停航　金泉航線全日取消

巴威還沒到風浪已變強　馬祖全面警戒

巴威還沒到風浪已變強　馬祖全面警戒

致癌油關鍵角色！中聯總經理認罪

致癌油關鍵角色！中聯總經理認罪

中聯致癌油延燒　屏東下架逾13噸

中聯致癌油延燒　屏東下架逾13噸

關鍵字：

金門新聞金門苯駢芘衛生局中聯油

讀者迴響

熱門新聞

高雄騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

富國島快艇翻覆「全船落海」 15死

二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光

全台22縣市都宣布了！停班停課一次看

載女兒屍體求「回魂」離奇車禍　廖大乙：神明顯靈攔車

國二兒洗澡時間變長！他求問怎麼溝通

周星馳新片半天破億　陸主持人犀利評：好難看

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

台灣風雨趨緩　專家示警：下周恐有熱帶擾動

巴威離開了！台灣本島「正式脫離警戒範圍」

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

林逸欣曬五月天合照「親媽、網友全看錯」釣出阿信回應

台南「改裝車殺手」　開車「看到就撞」

英格蘭主帥准球員「愛愛」放鬆

更多

最夯影音

更多
巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈
直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面