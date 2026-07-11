　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

巴威加速移動　台灣本島「最快深夜解除陸警」

▲▼巴威颱風侵台，暴風圈逐步壟罩北台灣，受外圍環流影響下帶來間歇性強風豪雨,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲巴威颱風加速前進，台灣本島最快今深夜到明天凌晨解除陸警。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

巴威颱風加速移動，暴風半徑縮小，氣象署預計今深夜到明天凌晨台灣本島有機會脫離暴風圈，解除陸上颱風警報，馬祖預計明天凌晨到清晨脫離，明天清晨到上午有望解除海上警報。

巴威颱風今天下午5時中心位置在台北的北北東方約260公里，持續向西北方向進行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，7級風平均暴風半徑從350公里縮小為320公里，台中、南投、彰化及花蓮已脫離其暴風圈，陸警範圍剩9縣市，對北部、宜蘭地區及馬祖仍構成威脅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸上警戒：
新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹縣、新竹市、苗栗、馬祖應嚴加戒備。

海上警戒：
台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央氣象署技正謝佩芸表示，巴威持續影響，今晚仍要留意風勢和雨勢，巴威過去一段時間移動速度相當快，強度沒有明顯變化，暴風範圍縮小，接下來將快速朝西北方移動，預計今天深夜到明天凌晨本島有機會脫離暴風圈，颱風中心預計明天凌晨前後登陸中國浙江，馬祖預計明天凌晨到清晨脫離，明天清晨到上午有機會解除海警。

由於巴威颱風帶來偏西南西風，西半部位於迎風面，中部以北降雨持續，累積雨量方面，西半部、宜蘭降雨相當明顯，尤其台中以北山區、雪山山脈一帶，新竹及苗栗今日累積雨量已超過600毫米，另一個降雨熱區位於雲林、南投、嘉義交界山區，雲林累積雨量已超過500毫米。

謝佩芸指出，今天受到中央山脈地形影響，西半部降雨非常明顯，但花東地區因處於背風側，受到沉降氣流影響，甚至出現焚風，花東縱谷氣溫相當高，尤其是台東出現37.6度的高溫。

未來降雨趨勢，謝佩芸說明，今天晚間到明天凌晨颱風往西北方移動後，北部降雨減少，但環境改吹西南風，中南部尤其山區的降雨仍會持續，馬祖離颱風環流近，有機會出現較大雨勢；明天白天颱風進入中國內陸後，颱風影響台灣減弱，環境吹西南風帶來較多水氣，中南部容易出現短暫性雨勢，北部、東北部有局部降雨，花東以午後降雨為主。

風力的部分，謝佩芸指出，今天在颱風影響下，各沿海空曠地區及各縣市皆出現10級左右的強陣風，其中特別是在蘭嶼及恆春半島，觀測到14級的強陣風。隨著颱風逐漸往西北移動，加上暴風範圍也逐漸在縮小，風力雖然會漸漸減小，但仍有一段時間會出現強風。

謝佩芸表示，今天晚上台灣海峽一側、中部以北、東南部、馬祖、澎湖，仍會有較強的風力，可能達10級以上；基隆北海岸、馬祖仍要留意有12級左右的強陣風。午夜後至明天凌晨，強風分布區域以中部以北沿海、北海岸以及東南部沿海為主，但整體風勢略微減小，不過馬祖強風時間會持續較久。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴威遠離台灣風雨趨緩　專家示警：下周不排除有熱帶擾動
剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世
梅西都在散步？世界盃64％時間用走的　仍是最危險男人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

巴威離開了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：外圍環流仍影響

LIVE／巴威颱風「遠離台灣又變小」！氣象署深夜最新說明

巴威還沒走復原工作已開始！北市環保局曝「無名英雄」街上工作照

不斷更新／雙鐵、北捷明天正常營運　星宇後天加開沖繩航班

巴威遠離台灣風雨趨緩　專家示警：下周不排除有熱帶擾動

巴威颱風逐漸遠離！氣象署說明「最快明晨解除海警」

颱風後快清垃圾！　北市、新北環保局明「加班收運」

快訊／19縣市豪大雨特報！颱風外圍環流影響　最新警戒區曝

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

巴威豪雨水位持續上升！石門水庫相隔618天再度洩洪　壯觀畫面曝

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

高雄驚悚車禍！休旅車違規右轉　騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

巴威離開了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：外圍環流仍影響

LIVE／巴威颱風「遠離台灣又變小」！氣象署深夜最新說明

巴威還沒走復原工作已開始！北市環保局曝「無名英雄」街上工作照

不斷更新／雙鐵、北捷明天正常營運　星宇後天加開沖繩航班

巴威遠離台灣風雨趨緩　專家示警：下周不排除有熱帶擾動

巴威颱風逐漸遠離！氣象署說明「最快明晨解除海警」

颱風後快清垃圾！　北市、新北環保局明「加班收運」

快訊／19縣市豪大雨特報！颱風外圍環流影響　最新警戒區曝

巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

專訪張雪4／高喊「好想在台灣開店」期待環島　更願意與友商交流

專訪張雪3／終極目標7年半內全球前10　逆襲外國大廠「在天花板等我加速」

巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

預警機安全線消失　霹靂-16取消中央彈翼後射程直逼300公里

旅美少女華鈺萱回饋台灣土地　推動免費遠距雙語公益教學

廢車衍生公安及髒亂　桃園率先訂法強制拖吊半年移置64輛廢車

巴威在浙江玉環登陸　預計向西北方向移動

【這陣風救了她？！】婦人等車遇強風！離開位置下秒大片瓷磚砸落

生活熱門新聞

全台22縣市都宣布了！停班停課一次看

國二兒洗澡時間變長！他求問怎麼溝通

台灣風雨趨緩　專家示警：下周恐有熱帶擾動

巴威離開了！台灣本島「正式脫離警戒範圍」

台中漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

巴威颱風遠離又變小！氣象署深夜最新說明

獨／「全台最難訂餐廳」人潮爆　興奮直呼：天公有保佑

不是雙響泡！泡麵區「只剩一個選擇」口味曝

巴威颱風最新動態！6縣市慎防超大豪雨

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

發票中400元「卻噴掉2萬」　他嚇出冷汗

國小生「2003年失聯」解謎任務爆紅

風雨未停復原已開始！北市無名英雄工作照曝

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

更多熱門

相關新聞

不斷更新／全台颱風假一覽！　嘉義縣市宣布了

不斷更新／全台颱風假一覽！　嘉義縣市宣布了

巴威颱風中心通過北部海面中，中央氣象署預估，12日清晨至上午將脫離巴威暴風圈、解除海陸警。稍早台南市率先宣布12日正常上班上課，至於其餘縣市停班課狀況，《ETtoday新聞雲》將隨時為讀者掌握。

即／高雄5區明天停止上班、上課

即／高雄5區明天停止上班、上課

桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區業者損失60萬

桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區業者損失60萬

北市華陰街10公尺樹倒　汽車遭殃外還壓毀電線、乙炔罐

北市華陰街10公尺樹倒　汽車遭殃外還壓毀電線、乙炔罐

豪雨狂炸尖石山壁崩塌　泥石流傾瀉畫面曝

豪雨狂炸尖石山壁崩塌　泥石流傾瀉畫面曝

關鍵字：

天氣氣象巴威颱風暴風圈陸警海警豪雨

讀者迴響

熱門新聞

高雄騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

富國島快艇翻覆「全船落海」 15死

二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光

全台22縣市都宣布了！停班停課一次看

載女兒屍體求「回魂」離奇車禍　廖大乙：神明顯靈攔車

國二兒洗澡時間變長！他求問怎麼溝通

周星馳新片半天破億　陸主持人犀利評：好難看

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

台灣風雨趨緩　專家示警：下周恐有熱帶擾動

巴威離開了！台灣本島「正式脫離警戒範圍」

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

林逸欣曬五月天合照「親媽、網友全看錯」釣出阿信回應

台南「改裝車殺手」　開車「看到就撞」

英格蘭主帥准球員「愛愛」放鬆

更多

最夯影音

更多
巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈
直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面