巴威加速移動　台灣本島「最快深夜解除陸警」

▲巴威颱風加速前進，台灣本島最快今深夜到明天凌晨解除陸警。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

巴威颱風加速移動，暴風半徑縮小，氣象署預計今深夜到明天凌晨台灣本島有機會脫離暴風圈，解除陸上颱風警報，馬祖預計明天凌晨到清晨脫離，明天清晨到上午有望解除海上警報。

巴威颱風今天下午5時中心位置在台北的北北東方約260公里，持續向西北方向進行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，7級風平均暴風半徑從350公里縮小為320公里，台中、南投、彰化及花蓮已脫離其暴風圈，陸警範圍剩9縣市，對北部、宜蘭地區及馬祖仍構成威脅。

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陸上警戒：

新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹縣、新竹市、苗栗、馬祖應嚴加戒備。

海上警戒：

台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央氣象署技正謝佩芸表示，巴威持續影響，今晚仍要留意風勢和雨勢，巴威過去一段時間移動速度相當快，強度沒有明顯變化，暴風範圍縮小，接下來將快速朝西北方移動，預計今天深夜到明天凌晨本島有機會脫離暴風圈，颱風中心預計明天凌晨前後登陸中國浙江，馬祖預計明天凌晨到清晨脫離，明天清晨到上午有機會解除海警。

由於巴威颱風帶來偏西南西風，西半部位於迎風面，中部以北降雨持續，累積雨量方面，西半部、宜蘭降雨相當明顯，尤其台中以北山區、雪山山脈一帶，新竹及苗栗今日累積雨量已超過600毫米，另一個降雨熱區位於雲林、南投、嘉義交界山區，雲林累積雨量已超過500毫米。

謝佩芸指出，今天受到中央山脈地形影響，西半部降雨非常明顯，但花東地區因處於背風側，受到沉降氣流影響，甚至出現焚風，花東縱谷氣溫相當高，尤其是台東出現37.6度的高溫。

未來降雨趨勢，謝佩芸說明，今天晚間到明天凌晨颱風往西北方移動後，北部降雨減少，但環境改吹西南風，中南部尤其山區的降雨仍會持續，馬祖離颱風環流近，有機會出現較大雨勢；明天白天颱風進入中國內陸後，颱風影響台灣減弱，環境吹西南風帶來較多水氣，中南部容易出現短暫性雨勢，北部、東北部有局部降雨，花東以午後降雨為主。

風力的部分，謝佩芸指出，今天在颱風影響下，各沿海空曠地區及各縣市皆出現10級左右的強陣風，其中特別是在蘭嶼及恆春半島，觀測到14級的強陣風。隨著颱風逐漸往西北移動，加上暴風範圍也逐漸在縮小，風力雖然會漸漸減小，但仍有一段時間會出現強風。

謝佩芸表示，今天晚上台灣海峽一側、中部以北、東南部、馬祖、澎湖，仍會有較強的風力，可能達10級以上；基隆北海岸、馬祖仍要留意有12級左右的強陣風。午夜後至明天凌晨，強風分布區域以中部以北沿海、北海岸以及東南部沿海為主，但整體風勢略微減小，不過馬祖強風時間會持續較久。