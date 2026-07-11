快訊／全台22縣市都宣布了！停班停課資訊一次看

▲巴威颱風11日下午2時路徑潛勢預報。（圖／中央氣象署）

記者戴若涵、柯振中／整理報導

巴威颱風中心正通過台灣北部海面，中央氣象署預估，12日清晨至上午台灣將脫離巴威暴風圈，並解除海上、陸上颱風警報。全台各縣市周日（12日）停班停課資訊一次掌握。

全台各縣市明（12日）停班停課資訊如下：

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北部地區

台北市：正常上班、上課

新北市：正常上班、上課

基隆市：正常上班、上課

桃園市：復興區停止上班上課，其餘各區照常上班及上課。

新竹市：正常上班、上課

新竹縣：五峰鄉、尖石鄉停班停課，其餘地區正常上班上課。

中部地區

苗栗縣：泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉停止上班、停止上課，其餘鄉鎮市正常上班上課。

台中市：和平區停止上班上課，其餘各區正常上班上課。

彰化縣：正常上班、上課

南投縣：正常上班、上課

雲林縣：正常上班、上課

南部地區

嘉義縣：正常上班、上課

嘉義市：正常上班、上課

台南市：正常上班、上課

高雄市：那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜停止上班、上課，其餘各區正常上班上課。

屏東縣：正常上班、上課

東部地區

宜蘭縣：正常上班、上課

花蓮縣：萬榮鄉萬榮村、明利村及鳳林鎮明（12日）停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課。

台東縣：正常上班、上課

外島地區

澎湖縣：正常上班、上課

連江縣：停止上班上課

金門縣：正常上班、上課

出版：17：50

更新：20：08