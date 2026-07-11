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金門警包場《海洋奇緣》宣導青春專案　示警電子煙摻毒新陷阱

▲▼金門縣警察局舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」。（圖／記者鄭逢時攝）

金門縣警察局舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

配合115年暑期保護青少年「青春專案」，金門縣警察局今（11）日下午在金獅影城舉辦電影安全宣導活動，邀請青少年與親子家庭觀賞電影《海洋奇緣》，並結合反毒、防詐等宣導，希望讓民眾在輕鬆氛圍中提升自我保護觀念。

▲▼金門縣警察局舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」。（圖／記者鄭逢時攝）

金門縣警察局11日下午於金獅影城A廳舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」，透過熱門電影吸引青少年及家長參與，並在活動中安排犯罪預防宣導，內容涵蓋反暴力、反毒、防詐騙、防賭博、網路安全及拒絕私密影像外流等議題，藉由案例分享、情境解說及互動交流，加深民眾對犯罪預防及法治教育的認識，現場也發放宣導品，活動氣氛熱烈。

警方表示，暑假是青少年外出活動、打工及使用網路的高峰期，也是犯罪集團容易鎖定的時機，因此特別提醒青少年提高警覺，遠離毒品、暴力及賭博誘惑。其中，近期備受關注的新興毒品「依託咪酯（Etomidate）」更是宣導重點。不法分子可能將依託咪酯摻入電子煙彈販售，宣稱具有提神、放鬆或助眠效果，實際卻可能導致意識混亂、反應遲鈍、肢體失控，甚至引發毒駕事故，危及自身及他人安全。

▲▼金門縣警察局舉辦「金警電影同樂安全宣導活動」。（圖／記者鄭逢時攝）

警方也提醒，暑期求職應牢記「不繳錢、不購買、不辦卡、證件不離身」等防詐原則，避免落入詐騙陷阱；使用社群平台及網路交友時，也應妥善保護個人資料，防範假投資、個資外洩及私密影像遭散布等風險。

金門縣警察局表示，希望藉由電影欣賞結合生活化宣導，讓青少年在寓教於樂的過程中建立法治觀念與自我保護能力，未來也將持續推動青春專案，結合多元宣導活動，加強反毒、防詐及交通安全教育，共同營造安全、健康的暑期環境。

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