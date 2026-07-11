游梅公益信託攜手多寶學堂亞斯學童　深入嘉義跨世代青銀互動

▲ 游梅公益信託攜手多寶學堂 「走畫嘉義」前進中埔農村社區以歌唱及繪畫長者插花模樣與長者青銀共樂 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為支持泛自閉症與亞斯伯格症學童的成長，由「游梅公益信託慈善基金」主辦、新港文教基金會規劃設計，健禾人文關懷協會協助的泛自閉症藝術發展專案——走畫台灣「來嘉相遇」創作計畫於近日溫馨登場。

▲ 游梅公益信託攜手多寶學堂 「走畫嘉義」前進中埔農村，畫筆畫下健禾人文關懷協會長者模樣 。（圖／記者翁伊森攝）

本次活動特別邀請「社團法人臺灣多寶格藝術發展協會」的多寶學堂學員走訪嘉義，並在「嘉義縣健禾人文關懷協會」的熱心協辦下，讓學員們用畫筆與熱情記錄台灣之美。知名導演林正盛更率領影像團隊全程跟拍，將這段充滿愛與藝術的旅程轉化為深刻的紀錄片。

創作團隊深入嘉義各地，足跡遍及中埔、竹崎奮起湖、阿里山、番路及嘉義市。行程最終站，團隊前往嘉義縣人文關懷協會裕民分班展開「青銀互動」，學員們專注地描繪長輩們上課的模樣，隨後更帶來精彩的歌舞表演，用歌聲與非洲鼓帶動全場氣氛，長輩們也跟著拍手合唱，讓跨世代的溫暖在彼此心間流動。

結束社區交流後，學員們隨後轉往中埔「旭嶺農場」參訪。在場主莊詠傑先生的熱情解說下，學員們深入溫室，親眼看見黑木耳被太空包包覆、置放在溫室中的真實樣貌，並紛紛拿起筆尖與畫板，將這份不同於賣場包裝成品的農業景致記錄下來。

旭嶺農場場主莊詠傑受訪時指出，非常高興能迎來多寶學堂這群特別的藝術家，看見學員們用獨特的純真視角與線條將傳統菇舍轉化為藝術作品，不僅展現了他們驚人的專注力與才華，也為在地農場注入了截然不同的生命力。

▲ 游梅公益信託攜手多寶學堂 「走畫嘉義」由健禾人文關懷協會創辦人侯麗楨（圖左1）及副理事長侯麗慧（圖右1）陪同，探訪參訪「旭嶺農場」溫室木耳並在現場作畫，由場主莊詠傑先生（圖右5）進行精闢講解 。（圖／記者翁伊森攝）

帶隊的社團法人臺灣多寶格藝術發展協會理事長韓淑華表示，非常感謝游梅公益信託慈善基金、新港文教基金會以及嘉義縣健禾人文關懷協會的大力支持。透過「走畫台灣」的實際體驗，孩子們不僅能豐富創作靈感，更在與社區長輩、在地產業的互動中學習交流，這對泛自閉症與亞斯伯格症學童的社會適應與自信建立，具有非常深遠的意義。而這一切珍貴的蛻變過程，也將透過林正盛導演的鏡頭完整真實地記錄下來，期盼未來能喚起社會大眾更多理解與共鳴。

▲ 多寶學堂 「走畫嘉義」，場主莊詠傑用心分享種植心得 。（圖／記者翁伊森攝）