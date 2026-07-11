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機器人會開刀！完成首例「膽囊切除術」畫面曝　人體試驗更近一步

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）工程師與外科醫師團隊本周成功讓人形機器人首度完成豬隻膽囊切除手術，相關研究成果已於8日發表於國際頂尖期刊《自然》（Nature），被視為邁向人體臨床試驗的關鍵一步。

根據《紐約郵報》，此次實驗共進行2台手術，第一台由人形機器人在外科醫師協助下操刀；第二台則由2台人形機器人合力完成。研究團隊為這些機器人取了「Surgie」的暱稱，外型具備頭部與雙臂，與傳統大型手術機器人相較下體積更為輕巧，能靈活融入現有手術室空間。

UCSD未來手術中心代理主任布羅德里克（Ryan Broderick）表示，「就概念驗證來說，這次絕對成功了。」他說明，這款機器人如同床邊助手，能自然融入腹腔鏡手術慣用的操作環境，大幅降低空間限制的問題。

研究人員認為，輕巧的機身設計將為偏遠醫療帶來龐大機會。結直腸外科醫師劉尚磊（Shanglei Liu，音譯）指出，未來這類裝置可望部署於艦艇、偏鄉村落或非大都市的小型醫療場所，為醫療資源不足的地區開啟更多可能。

研究團隊也期盼這項技術能舒緩醫療人力短缺的壓力，協助醫療團隊提升手術量能。UCSD教授葉普（Michael Yip）強調，「我相信我們已經證明，在手術室中使用人形機器人執行真實手術程序是可行的，這終有一天能夠拯救生命。」

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