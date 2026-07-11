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北市華陰街10公尺樹倒　汽車遭殃外還壓毀電線、乙炔罐

▲▼北市華陰街路樹倒塌，壓到車輛外，還壓到電線、乙炔罐。（圖／北市公園處提供）

▲北市華陰街路樹倒塌，壓到車輛外，還壓到電線、乙炔罐。（圖／北市公園處提供）

記者陳家祥／台北報導

巴威颱風直擊台灣，目前正加速通過北部海面，預估12日上午遠離台灣，但仍帶來劇烈雨勢及強陣風。台北市今（11日）開始出現明顯降雨和狂風，市區發生多起路樹倒塌事件，議員顏若芳指出接獲陳情指華陰街有路樹倒塌，根據現場狀況，該樹高10公尺，財政局的受保護樹木，現場除了汽車遭殃外，還壓到電線、乙炔罐，工務局公園處到場緊急通知消防局及台電到場協助。

巴威颱風在台北市帶來豪雨強風，蔣萬安今上午到災防辦主持整備會議時也再提醒，市區平地會來到10到11級的強陣風，雨勢累積24小時的雨量會達390毫米大豪雨等級，要求各防救災單位必須上緊發條、繃緊神經。後續待雨勢風勢趨緩，會以最快速度全面進行災後復原工作。

根據北市災防辦統計，截至11日下午1點，北市共受理217件案件，已處理150件、處理中67件，無人受傷受困。受理案件主要為路樹災情130件（已處理88件），其次為民生基礎設施災情40件，主要為路樹倒塌致電線桿受損及造成小區域停電22件。

公園處表示，截至11日下午2點，共獲報115件事故排除案，包含路樹111件、路燈4件，目前已排除路樹事故75件、路燈2件。公園處共派出379人、車輛77輛及154部機具協助排除事故。

▲▼北市華陰街路樹倒塌，壓到車輛外，還壓到電線、乙炔罐。（圖／北市公園處提供）

▲▼北市華陰街路樹倒塌，壓到車輛外，還壓到電線、乙炔罐。（圖／北市公園處提供）
 

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