　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「K STAR基隆之星」伴手禮徵選開跑　優勝品牌將前進首爾設計周

▲「K STAR基隆之星」伴手禮徵選開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲K STAR基隆之星徵選開跑！優勝品牌直攻韓國首爾設計周拚國際商機。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為持續發掘最具代表性的基隆特色伴手禮，協助在地品牌提升市場競爭力與城市能見度，基隆市政府昨天（10日）正式啟動「2026 K STAR基隆之星」商品徵選活動，廣邀食品、文創、生活及特色商品等優質業者踴躍報名參加。獲選品牌除可獲得品牌推廣資源外，今年更將首度前進韓國參與「DDP首爾設計周」展售，向國際市場展現基隆品牌魅力。

基隆市政府表示，「K STAR基隆之星」商品徵選自2024年開辦，今年邁入第三屆，持續以建立城市品牌、扶植在地產業為目標。今年設置「潮嚮之星」、「新秀之星」、「人氣之星」及「永續之星」四大獎項，鼓勵業者從產品特色、品牌故事、包裝設計、創新研發及永續理念等面向展現品牌實力，透過專業評審及多元行銷資源，提高品牌曝光度，讓更多消費者認識基隆優質品牌，進一步帶動伴手禮市場發展與觀光消費。

▲「K STAR基隆之星」伴手禮徵選開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025年9月由謝國樑率市府團隊前往韓國，與首爾設計基金會旗下東大門設計廣場簽署合作備忘錄。

市府指出，除了獲得「K STAR基隆之星」榮耀外，獲選品牌還可享有媒體宣傳、成果發表記者會及國內外展售等品牌推廣資源，協助提升品牌知名度與市場競爭力。

基隆市政府近年積極推動國際交流，2025年9月由市長謝國樑率市府團隊前往韓國，與首爾設計基金會旗下東大門設計廣場（DDP）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將於城市再生、設計產業發展、人才交流及專業資源共享等領域展開長期合作，為基隆城市轉型與國際接軌奠定基礎。

▲「K STAR基隆之星」伴手禮徵選開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

延續合作成果，今年市府將首度帶領「K STAR基隆之星」獲獎品牌前往韓國參與「DDP首爾設計周」展售，讓基隆特色伴手禮登上國際設計舞台，向全球旅客及國際買家推廣基隆品牌；同時也將參與台北松山文創園區舉辦的「原創基地節」，透過國內外雙軌行銷，協助在地品牌拓展市場、提升品牌能見度與商業價值。

產發處長蔡馥嚀表示，「K STAR基隆之星」不僅是伴手禮徵選活動，更是協助在地品牌成長的重要平台。市府透過商品徵選、品牌行銷、媒體曝光及國內外展售等多元資源，協助優質品牌提升市場競爭力。今年更首度將獲獎品牌帶上韓國首爾設計週，期盼讓更多具有基隆特色的優質商品走出基隆、邁向國際，展現基隆深厚的人文底蘊、設計能量及產業實力，持續提升城市品牌價值。

「2026 K STAR基隆之星」商品徵選即日起受理報名至8月9日止，市府將於7月14日下午2時30分，在hómee CAFÉ好饗咖啡－基隆港店舉辦徵選說明會，邀請有興趣的在地業者深入了解徵選內容及報名方式，歡迎踴躍報名，把握機會讓自家商品成為下一顆閃耀的「基隆之星」，共同將基隆品牌推向全台、邁向國際。更多活動詳情可至「潮嚮．山海基隆」臉書粉專查詢。

▲「K STAR基隆之星」伴手禮徵選開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「K STAR基隆之星」伴手禮徵選開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「K STAR基隆之星」伴手禮徵選開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「K STAR基隆之星」伴手禮徵選開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆名人幼兒園集體虐童！園長6人到案　家長當街嗆：良心何在

►基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬向家長道歉

►基隆「名人幼兒園」涉虐20幼童　市府公布2名教保員姓名

►剛放暑假起口角！基隆19歲姊菜刀砍弟　頸部受傷滿地血

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴威遠離台灣風雨趨緩　專家示警：下周不排除有熱帶擾動
剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世
梅西都在散步？世界盃64％時間用走的　仍是最危險男人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

旅美少女華鈺萱回饋台灣土地　推動免費遠距雙語公益教學

廢車衍生公安及髒亂　桃園率先訂法強制拖吊半年移置64輛廢車

巴威颱風遠離　桃園7/12這區景點仍休園

謝謝您們！「巴威」發威桃園逾6萬戶停電　台電冒強風豪雨拚復電

巴威遠離！　「桃園之星」外國人才藝競賽總決賽7/12登場

巴威豪雨釀災！土石突滑落猛撞基隆民宅　住戶驚魂急撤離

巴威釀南投逾5000戶停電！台電扮蜘蛛人...挺進山區拚10點復電

近500人重返前線！金門戰地行軍7.2公里　走讀坑道、沙灘與聚落

單車天使環島騎行「點亮成長方向」　受助少年變身傳燈者

游梅公益信託攜手多寶學堂亞斯學童　深入嘉義跨世代青銀互動

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

巴威豪雨水位持續上升！石門水庫相隔618天再度洩洪　壯觀畫面曝

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

高雄驚悚車禍！休旅車違規右轉　騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

旅美少女華鈺萱回饋台灣土地　推動免費遠距雙語公益教學

廢車衍生公安及髒亂　桃園率先訂法強制拖吊半年移置64輛廢車

巴威颱風遠離　桃園7/12這區景點仍休園

謝謝您們！「巴威」發威桃園逾6萬戶停電　台電冒強風豪雨拚復電

巴威遠離！　「桃園之星」外國人才藝競賽總決賽7/12登場

巴威豪雨釀災！土石突滑落猛撞基隆民宅　住戶驚魂急撤離

巴威釀南投逾5000戶停電！台電扮蜘蛛人...挺進山區拚10點復電

近500人重返前線！金門戰地行軍7.2公里　走讀坑道、沙灘與聚落

單車天使環島騎行「點亮成長方向」　受助少年變身傳燈者

游梅公益信託攜手多寶學堂亞斯學童　深入嘉義跨世代青銀互動

巴威最快今晨解除警報！　全台今停班停課一次看

專訪張雪4／高喊「好想在台灣開店」期待環島　更願意與友商交流

專訪張雪3／終極目標7年半內全球前10　逆襲外國大廠「在天花板等我加速」

巴威走了！台灣本島「脫離警戒範圍」　氣象署：最快今晨解除警報

預警機安全線消失　霹靂-16取消中央彈翼後射程直逼300公里

旅美少女華鈺萱回饋台灣土地　推動免費遠距雙語公益教學

廢車衍生公安及髒亂　桃園率先訂法強制拖吊半年移置64輛廢車

巴威在浙江玉環登陸　預計向西北方向移動

【這裡也有守門員？】她丟保齡球速度太慢　遭柵欄無情攔截笑翻網友

地方熱門新聞

桃園逾6萬戶停電　台電冒風雨拚復電

巴威遠離　桃園7/12這區景點仍休園

土石突滑落猛撞基隆宅　住戶驚魂急撤離

旅美少女華鈺萱　推動免費遠距雙語公益教學

「桃園之星」外國人才藝競賽總決賽　7/12登場

桃園率先訂法強制拖吊　半年移置64輛廢車

颱風過境！張善政：清潔隊7／12加班收運垃圾

重返前線！金門戰地行軍7.2公里

女童深夜獨行　成功警助南非家庭團圓

巴威釀南投逾5000戶停電　拚10點前復電

北港大橋傳落水　消防員風雨中搜救

金門警包場海洋奇緣宣導青春專案

從無家可歸到重拾希望　台東社會安全網陪伴青年走出人生低谷

「K STAR基隆之星」伴手禮徵選

更多熱門

相關新聞

台中國際會展中心首秀！茶咖啡烘焙展搶攻暑假商機

台中國際會展中心首秀！茶咖啡烘焙展搶攻暑假商機

全新落成的台中國際會展中心迎來首場大型展覽。「2026臺中國際茶、咖啡暨烘焙展」今天（10）日登場，吸引茶、咖啡、烘焙及食品產業齊聚一堂。台中市工商發展投資策進會也設置「台中市十大伴手禮專區」，集結11家2026年十大伴手禮首獎品牌，從糕餅、茶飲、甜點到文創商品一次展出。

出國買伴手禮「沒送隔壁部門」遭酸不會做人！老鳥

出國買伴手禮「沒送隔壁部門」遭酸不會做人！老鳥

國道休息站「80元神品」在港日爆紅！台人驚：誰在掃貨

國道休息站「80元神品」在港日爆紅！台人驚：誰在掃貨

日本買七味粉！他一查嚇壞「差點被法辦」

日本買七味粉！他一查嚇壞「差點被法辦」

全球累計銷量突破2億片　香港精品蝴蝶酥搶灘台灣市場

全球累計銷量突破2億片　香港精品蝴蝶酥搶灘台灣市場

關鍵字：

基隆之星伴手禮國際設計周品牌徵選

讀者迴響

熱門新聞

高雄騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

富國島快艇翻覆「全船落海」 15死

二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光

全台22縣市都宣布了！停班停課一次看

載女兒屍體求「回魂」離奇車禍　廖大乙：神明顯靈攔車

國二兒洗澡時間變長！他求問怎麼溝通

周星馳新片半天破億　陸主持人犀利評：好難看

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

台灣風雨趨緩　專家示警：下周恐有熱帶擾動

巴威離開了！台灣本島「正式脫離警戒範圍」

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

林逸欣曬五月天合照「親媽、網友全看錯」釣出阿信回應

台南「改裝車殺手」　開車「看到就撞」

英格蘭主帥准球員「愛愛」放鬆

更多

最夯影音

更多
巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈
直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面