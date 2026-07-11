「K STAR基隆之星」伴手禮徵選開跑　優勝品牌將前進首爾設計周

▲K STAR基隆之星徵選開跑！優勝品牌直攻韓國首爾設計周拚國際商機。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為持續發掘最具代表性的基隆特色伴手禮，協助在地品牌提升市場競爭力與城市能見度，基隆市政府昨天（10日）正式啟動「2026 K STAR基隆之星」商品徵選活動，廣邀食品、文創、生活及特色商品等優質業者踴躍報名參加。獲選品牌除可獲得品牌推廣資源外，今年更將首度前進韓國參與「DDP首爾設計周」展售，向國際市場展現基隆品牌魅力。

基隆市政府表示，「K STAR基隆之星」商品徵選自2024年開辦，今年邁入第三屆，持續以建立城市品牌、扶植在地產業為目標。今年設置「潮嚮之星」、「新秀之星」、「人氣之星」及「永續之星」四大獎項，鼓勵業者從產品特色、品牌故事、包裝設計、創新研發及永續理念等面向展現品牌實力，透過專業評審及多元行銷資源，提高品牌曝光度，讓更多消費者認識基隆優質品牌，進一步帶動伴手禮市場發展與觀光消費。

▲2025年9月由謝國樑率市府團隊前往韓國，與首爾設計基金會旗下東大門設計廣場簽署合作備忘錄。



市府指出，除了獲得「K STAR基隆之星」榮耀外，獲選品牌還可享有媒體宣傳、成果發表記者會及國內外展售等品牌推廣資源，協助提升品牌知名度與市場競爭力。

基隆市政府近年積極推動國際交流，2025年9月由市長謝國樑率市府團隊前往韓國，與首爾設計基金會旗下東大門設計廣場（DDP）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將於城市再生、設計產業發展、人才交流及專業資源共享等領域展開長期合作，為基隆城市轉型與國際接軌奠定基礎。

延續合作成果，今年市府將首度帶領「K STAR基隆之星」獲獎品牌前往韓國參與「DDP首爾設計周」展售，讓基隆特色伴手禮登上國際設計舞台，向全球旅客及國際買家推廣基隆品牌；同時也將參與台北松山文創園區舉辦的「原創基地節」，透過國內外雙軌行銷，協助在地品牌拓展市場、提升品牌能見度與商業價值。

產發處長蔡馥嚀表示，「K STAR基隆之星」不僅是伴手禮徵選活動，更是協助在地品牌成長的重要平台。市府透過商品徵選、品牌行銷、媒體曝光及國內外展售等多元資源，協助優質品牌提升市場競爭力。今年更首度將獲獎品牌帶上韓國首爾設計週，期盼讓更多具有基隆特色的優質商品走出基隆、邁向國際，展現基隆深厚的人文底蘊、設計能量及產業實力，持續提升城市品牌價值。

「2026 K STAR基隆之星」商品徵選即日起受理報名至8月9日止，市府將於7月14日下午2時30分，在hómee CAFÉ好饗咖啡－基隆港店舉辦徵選說明會，邀請有興趣的在地業者深入了解徵選內容及報名方式，歡迎踴躍報名，把握機會讓自家商品成為下一顆閃耀的「基隆之星」，共同將基隆品牌推向全台、邁向國際。更多活動詳情可至「潮嚮．山海基隆」臉書粉專查詢。