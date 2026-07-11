巴威豪雨狂炸尖石！整片山壁瞬間崩塌　泥流狂奔恐怖畫面曝

記者葉品辰／新竹報導

巴威颱風暴風圈今（11）日凌晨觸陸，持續為全台帶來強風豪雨。中央氣象署列為超大豪雨區的新竹縣尖石鄉秀巒，24小時累積雨量已達464.5毫米，豪雨持續沖刷山坡地，導致當地發生大面積山壁坍方，大量土石伴隨泥流傾瀉而下，驚悚畫面曝光，所幸當地居民已先行撤離。

當地居民拍下事發瞬間，只見山區大雨滂沱，原本看似穩固的山壁突然開始滑動，短短幾秒內大片土石整片崩落，山坡瞬間出現巨大缺口，大量泥土、石塊隨著溪水向下奔流，形成滾滾泥石流，整座山谷一片狼藉，畫面相當震撼。

▲新竹縣尖石鄉秀巒發生山體滑坡，畫面相當震撼可怕。（圖／秀巒居民提供）

新竹縣政府指出，因應颱風來襲，災害應變機制已提前啟動，並在風雨增強前，針對高風險地區完成預防性撤離，共有1496名鄉親提前撤離至安全地點，以降低災害風險。縣府表示，今日縣府團隊前往五峰鄉勘查災情時，途中即遇到道路坍方中斷情形，已立即掌握現場狀況。待風雨趨緩、確認作業安全後，相關單位將立即進場展開道路搶修及搶通作業，盡速恢復交通。

此外，受豪雨影響，竹北市頭前溪興隆路堤外公園周邊及豆子埔溪水位明顯上升，現場水流湍急、溪岸濕滑，且仍有瞬間暴漲可能。縣府提醒，颱風期間民眾應盡量留在室內，避免前往山區、溪流及其他易致災地點，也切勿強行進入封閉路段，以免發生危險。