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颱風過境恢復市容　張善政：清潔隊7／12加班收運垃圾

▲桃園清潔隊7/12日加班收運垃圾

▲市長張善政指示，桃園清潔隊7/12日加班收運垃圾。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一連兩天颱風假，桃園市停止垃圾清運，明(12)日星期假日，是否清運垃圾受到關注。市府指出，市長張善政特別關心市民朋友家中垃圾貯放問題，因此，今日下午17:00於應變中心召開第三次工作會議時，指示環保局清潔隊員可於週日風雨勢趨緩之際，除投入環境復原工作之外，比照平常日收運時段加班收運垃圾服務市民。

▲桃園清潔隊7/12日加班收運垃圾

▲桃園清潔隊7/12日加班收運垃圾。（資料照／市府提供）

環保局指出，週日原本為清潔隊員休息日，但張市長考量因颱風來襲期間，因7/10及7/11停班停課，連二天未收運垃圾，為舒緩市民家中累積垃圾壓力，經環保局與各中隊及隊員工會溝通，均表示?桃園市民及市容環境都願意投入相關工作，因此張市長特別指示除動員12區清潔隊員於投入市容回復過程外，並加班收運垃圾。另為確保市容復原及垃圾收運過程之安全，各中隊於清潔隊員出勤前加強相關安全衛生宣導及個人防護具完整性。

環保局特別呼籲，為避免民眾外出倒垃圾等待過久，請民眾多多透過APP（桃園垃圾車）即時觀看垃圾車位置，掌握確切抵達時間後再出門。

環保局也提醒，「巴威」颱風過後通常伴隨颱風環流帶來豪大雨，且夏季午後多陣雨，為防範災後積水衍生傳染病，請民眾共同清理家戶，儘速檢查並清除住家門前排水溝之樹葉或雜物。請務必主動巡視戶外環境，落實「巡、倒、清、刷」防疫口訣，避免病媒蚊孳生，共同守護社區健康與家園環境。

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