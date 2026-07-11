生前最寵他！96歲阿公留2億日圓遺產　長孫「一毛都不給」原因曝

▲ 老翁離世前立下遺囑，唯獨長孫一毛都分不到。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一名96歲老翁一生累積約2億日圓（約3973萬台幣）資產，往生前親筆寫下遺囑，安排好6名孫子如何分配，卻唯獨生前最寵愛的長孫太一（化名）一毛也分不到，令他和家人都相當錯愕。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，太一畢業於東京知名私立大學，任職外商企業，月收入達100萬日圓（約19.9萬台幣），是親戚公認的菁英，自幼便是祖父最疼愛的長孫，想要什麼幾乎有求必應。

長孫遭排除 律師宣讀遺囑全場錯愕

也正因如此，當律師宣讀遺囑中「除太一以外的5名孫子可平均分得遺產」的內容時，在場所有人都不敢置信。老翁也在遺囑最後解釋，「我已為太一支付大學學費與4年生活費、海外留學費用，甚至購屋頭期款，給予他充裕的經濟後盾。如今他已能自力更生、收入豐厚。反觀其他孫子，有人幼年喪父、生活艱辛，這筆遺產對他們的幫助更為實際。」

事實上，太一的父親於2年前病逝，叔叔則是早在10年前意外過世。依日本法律規定，6名孫子均以「代襲繼承人」身分取得繼承權利。若死者未立下遺囑，遺產本應按長男、次男家系各半，再依人數均分的方式處理，但老翁生前已明確進行分配。

家族內訌？ 長孫可提出應繼承一定比例

法律層面雖有「特別受益」概念，可將生前贈與納入遺產計算，但此案更像是老翁以個人價值觀做出的決定，認為生前對太一的付出已經足夠。

然而，突然被告知一分錢都拿不到仍對太一造成心理衝擊。無論經濟狀況多寬裕，被排除在外的感受仍可能成為家人間長期的心結。若太一主張應得到一定比例遺產，家族內訌恐怕在所難免。