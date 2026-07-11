3公尺沙牆力抗巴威！福隆40座沙雕挺過強風巨浪　拚7／13開放

▲福隆40座沙雕挺過巴威颱風，3米防護沙牆奏效「史瑞克」屹立不搖。（圖／福容大飯店福隆提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

受中度颱風巴威及外圍環流影響，東北角沿海連日出現長浪、強風及豪雨，位於福隆海水浴場的「2026福隆國際沙雕藝術季」提前啟動防颱應變措施，在展區周邊堆築最高約3公尺的防護沙牆，有效降低風浪衝擊。經颱風過後初步巡查，展區整體狀況良好，多數沙雕作品維持完整，僅部分作品有輕微受損，人氣作品「史瑞克」沙雕依然屹立不搖，主辦單位以最快7月13日恢復開放為目標。

巴威颱風侵襲期間，福隆海水浴場受長浪及強風影響，彩虹橋已拉起警戒線，沙雕展區全面禁止遊客進入。為降低颱風造成的破壞，主辦單位自7月8日起即於沙雕展區周邊堆築多道防護沙牆，最高達3公尺，成功發揮防護效果，讓今年沙雕展順利挺過颱風考驗，整體受損情形不大。

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福容大飯店福隆總經理戴瑞宏表示，歷經10日至11日颱風侵襲後，經初步巡查評估，目前展區整體狀況良好，多數沙雕作品維持完整，僅部分作品出現些微損傷，其中深受遊客喜愛的「史瑞克」沙雕依舊完整矗立。

戴瑞宏指出，後續將視海象、風浪及現場安全狀況，安排專業沙雕團隊進場修復受損作品及整理展區，並以最快7月13日起恢復對外開放為目標。不過，實際開放時間仍須依海邊風浪及整體環境安全評估結果另行公告。

受到颱風影響，不僅沙雕展暫停開放，也衝擊觀光住宿。戴瑞宏表示，福容大飯店福隆原本接近九成的住房率，因颱風來襲驟降至約一至二成。颱風過後，飯店將加速周邊環境整理及設施巡檢，盼盡快恢復正常營運與旅遊秩序，迎接旅客重返福隆，欣賞沙雕藝術及東北角海岸美景。

今年「2026福隆國際沙雕藝術季」以「環球夏日沙雕派對」為主題，邀集15位國內外沙雕藝術家共同創作，展出超過40座大型主題沙雕，包括《侏羅紀世界》、《回到未來》、《大白鯊》、《E.T.》、《史瑞克》、《功夫熊貓》、《馬達加斯加》及《馴龍高手》等多部經典電影角色與場景，展期至10月26日。