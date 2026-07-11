發票中400元「卻噴掉2萬」　他嚇出冷汗：虧大了

▲當事人收到發票中獎通知。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享一則詐騙案例。當事人收到知名購物平台的電子郵件，通知他發票中獎，當下他只覺得是生活中的小確幸，所以隨即輸入資料，但沒想到這竟是一場騙局，「中獎400元小確幸幻滅不打緊，反被釣魚網站騙了2萬多元，虧大了！」

收到發票中獎通知

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內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「發票中獎好幸運？ 當心釣魚網站騙你錢！」為標題分享案例，當事人6月收到一封自稱某知名購物平台的電子郵件，信件標題寫著「電子發票中獎通知」，他點開信件後，發現是之前網購的電子發票中了400元，於是照著指示點擊連結，以兌換獎金。

當事人坦言，他當下只覺得是生活中的小確幸，所以才會直接點擊信件內文提供的連結網址。回想過程，連結的網頁跳轉後，來到一個很像財政部電子發票平台的首頁，網址顯示「einvoiceio.com」等字樣。

當事人當時並沒有細看網址是否有誤，就按照指引輸入個人資料、信用卡卡號等資訊，心想是用來核對與入帳用的。完成後，他的手機便收到一組OTP驗證碼，網站提示只要輸入驗證碼，就完成中獎認證與領取獎金，所以他便毫不猶豫送出。

才送出資料，卡片就被盜刷

豈料沒多久後，當事人的網銀App便跳出異常交易通知，「信用卡完成一筆666歐元（約新台幣2萬4千多元）的交易紀錄，這是怎麼回事？」嚇出一身冷汗的他，趕緊打電話詢問發卡銀行，這才得知自己的卡片被盜刷。

而後，當事人回頭查看前幾分鐘操作的網站和信件，這才留意到，「真正的財政部電子發票整合服務平台網址是『www.einvoice.nat.gov.tw』，偽造的網站故意少了幾個字母，以假亂真，網址結尾也不是gov.tw。」他也無奈表示，「可惡！中獎400元小確幸幻滅不打緊，反被釣魚網站騙了2萬多元，虧大了！」

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、 官方平台不會透過 Email 要求輸入信用卡或 OTP 驗證碼。



2、 中獎通知＋點擊連結領獎，就是典型釣魚手法。



3、 網頁可以偽造仿真，操作前務必確認，公部門網址結尾是gov.tw。



4、 OTP 驗證碼等同交易授權碼，絕不能提供給任何陌生網站。



5、 收到可疑郵件時，應直接透過官方App或官網查證，不輕易點擊信件連結。