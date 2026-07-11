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深夜街頭驚見女童獨行　成功警神判斷助南非家庭團圓

▲成功警暖心協助南非女童返國前與家人團聚。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲成功警暖心協助南非女童返國前與家人團聚。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前深夜，台東縣警察局成功分局新豐派出所接獲民眾報案，指稱成功鎮三民里往全聯方向有一名外籍女童獨自在道路上奔跑。當時夜間車輛仍有往來，女童年紀尚幼，處境相當危險。警員吳政聰、潘翊綸及實務訓練生陳朝陽獲報後立即趕赴現場，並在周邊展開搜尋，最終於三民里一處民宅外尋獲該名女童。

警方發現，女童因患有過動症及發展狀況特殊，無法清楚表達身分，也難以與員警正常溝通。面對陌生人接近，她不斷奔跑，員警考量其安全，未貿然強制攔阻，而是保持適當距離一路陪伴守護，耐心安撫情緒，並一路跟隨至三民國小，同時通知救護人員到場協助，確保女童安全無虞。

在安撫女童情緒的過程中，員警憑藉平時深耕轄區所累積的經驗，研判女童可能居住地點，立即前往尋找家屬。警員潘翊綸更發揮流利英語專長，順利與家屬溝通，得知女童一家來自南非，目前居住於成功鎮，女童就讀台東特殊教育學校。由於一家人隔日即將返國度暑假，父母當晚忙於整理行李，一時未察覺女兒獨自外出，直到接獲警方通知，才驚覺孩子已經走失。

當家屬趕抵現場，見到女兒平安無恙，激動地向警方及救護人員表達感謝，並表示若非警方即時伸出援手，後果恐不堪設想，也對台灣警方的專業、細心與溫暖留下深刻印象。

成功分局表示，警察工作的價值，不僅在於維護治安、打擊犯罪，更是在民眾最需要協助時及時伸出援手。本案中，員警面對無法正常溝通的特教女童，以耐心、同理心及專業應變取代強制處置，並結合外語能力及熟悉轄區的優勢，成功協助一家人在返國前夕平安團聚。

成功分局也提醒，家中如有年幼孩童或特殊需求家人，應隨時留意其動向，外出時可配戴聯絡資訊或身分識別配件，以利發生緊急狀況時迅速聯繫家屬，共同守護孩子安全；警方也將持續秉持「視民如親」的服務精神，提供即時協助，成為民眾最安心、最值得信賴的後盾。

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