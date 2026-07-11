巴威強風狂颳！台南累計破萬戶停電　台電人員奔走拼晚間全數復電

▲巴威颱風颳起強風，台南市已有破萬戶停電，大部分已復電完畢。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良、黃資真／台南報導

巴威颱風暴風圈今（11日）凌晨觸陸，狹帶強風豪雨襲台，台南地區自10日晚間起刮起強風，部分地區出現停電情形，截至11日傍晚曾有1萬86戶停電，主要分布將軍、七股、佳里、楠西、玉井、南化、龍崎及新化等區，台電已動員63位搶修人力全力修復中。截至下午4時尚有415戶停電中，台電將持續進行搶修，力拼今晚全數復電。

台電台南區營業處廖學智處長提醒用戶，若有發現電線掉落於地面請勿撿拾，請立即通知台電處理。目前停電用戶僅剩龍崎、南化等山區，台電再次呼籲停電用戶耐心等待，並請民眾多加利用「台灣電力APP」，或登入台電官網查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

針對颱風外圍環流造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先火車站、高鐵站、醫院、應變中心、自來水、加壓站(抽水站)及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。