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巴威外圍環流持續影響東海岸　成功警加強巡查籲防長浪豪雨

▲成功分局呼籲民眾遠離海岸並留意山區路況。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲成功分局呼籲民眾遠離海岸並留意山區路況。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

依據最新氣象資訊，巴威颱風持續朝台灣北方海域及中國沿海方向移動，雖颱風中心預估不會直接登陸台東，但受其廣大外圍環流影響，自11日起台東地區仍將出現間歇性強風、豪雨及長浪，沿海風浪明顯增強，山區亦有局部豪雨、落石及坍方等風險。

成功警察分局表示，轄區涵蓋成功鎮、東河鄉及長濱鄉等東海岸地區，已全面加強沿海及山區道路巡查，密切掌握轄內道路及交通狀況，並配合相關單位執行各項防颱整備工作，全力守護民眾生命財產安全。

成功分局提醒，颱風外圍環流所帶來的長浪及強陣風往往具有高度危險性，民眾切勿前往海岸、港區、消波塊、堤防及溪流周邊觀浪、釣魚或戲水，以免遭突發長浪捲落海中，造成憾事。

此外，行經台11線、台23線及各山區道路時，應減速慢行，隨時留意落石、土石流及路樹倒伏等情形；如遇道路封閉或交通管制措施，務必配合現場警察及相關單位指揮，切勿冒險通行，以確保行車安全。

警方也呼籲民眾提前做好防颱準備，固定招牌、盆栽及其他易飛散物品，並備妥照明設備、飲用水及必要民生物資，以降低颱風可能帶來的影響與不便。

成功分局表示，雖然巴威颱風路徑逐漸北移，但外圍環流對台東地區的影響仍不可輕忽，尤其東海岸及山區仍有長浪、強風及豪雨威脅。提醒民眾持續關注中央氣象署最新天氣資訊及地方政府發布的防災訊息，非必要應避免外出；如發現道路坍方、積水、路樹倒塌、交通號誌故障或其他危害公共安全情形，可立即撥打110或119通報，警方將持續掌握轄區狀況，守護地方安全，陪伴鄉親平安度過此次颱風。

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