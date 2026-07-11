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25歲女慘遭網友性侵！不乖就打逼同居2個月　遞紙條給弟弟才獲救

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲台中女子到桃園見網友竟被限制行動，逼同居交往。（示意圖，非當事人／記者周亭瑋攝）

記者郭玗潔／桃園報導

台中女子小美(化名)在網路認識一名寵物繁殖業者吳男，兩人相約在吳男位於桃園的住處見面，吳男趁機對小美毆打性侵，並強迫她同居並控制行動長達2個多月，小美的家人數次連絡小美都遭吳男接聽，見面時也覺得小美神色有異，直到有次小美的父親和弟弟前去探望，被小美塞紙條求救，才驚覺小美遭控制行動，報警處理。事發後吳男逃亡10餘年才被緝獲，一審依他犯剝奪他人行動自由罪、強制性交罪，應執行5年2月徒刑。吳男上訴被駁回，還可上訴。

判決指出，24歲吳男與25歲小美於2010年1、2月在網路認識，同年3月12日相約在吳男住處見面，到了深夜小美表示想回家，爭吵後遭吳男以「再兇明天就見不到你的家人」等語威脅，打巴掌性侵她得逞，完事後見小美不斷哭泣，吳男要她乾脆當自己女友，在桃園重新生活。

隔日小美表示與阿姨約好參加活動，吳男怕她跑掉，也跟著一起去，並阻斷她與別人講話求救的機會，直到阿姨載兩人回到台中小美租屋處，下車後吳男表示只是要讓阿姨知道小美有回家，要求她拿幾套換洗衣物，就得放下工作和租屋處，立即跟他回桃園，小美不得不從15日開始與吳男同居桃園。

期間吳男不時對小美拳打腳踢，威脅「我是混黑道的，如果跟我分開妳馬上會遭殃，會到妳家誹謗妳，讓妳及家人無法生存下去」。同年同年5月27日小美再度被性侵，小美不堪長期受辱並被剝奪行動自由，在同日父親與弟弟來探望她時，趁吳男不注意，塞紙條給大弟求救，大弟才驚覺小美人身自由遭控制，隔日報警處理。員警立即於28日前往吳男住所，假借賣狗糾紛調查吳男，趁機將小美救出。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女子被迫搬家，對話通訊也受監控。（示意圖，非當事人／記者周亭瑋攝）

全案審理時，吳男辯稱沒強迫小美發生性行為及同居，都是交往中雙方自願的，而且他也沒辦法一直盯著她，何況不僅他去過小美位於台中的家，小美的母親和二弟也來住處探望過小美，若小美被強迫隨時可以求救，另外小美身上的傷是她在打掃家裡時自己摔的，他認為因小美欠債他沒幫忙還，小美的父親又想要錢，才編造事情告他。

不過小美控訴，吳男根本不准她離開視線，也不讓她單獨出去買東西，都要由他陪同，因為她被毆打過，為了保護自己不敢不從，每當家人打給她，吳男都會在旁邊監聽並要求擴音，沒按照他的意思講話，就會被吳男毆打，導致她身上有瘀青、眼珠有血絲，打完吳男還會安慰她說她不聽話才被打。

法官認為，吳男以脅迫手段，讓小美感受孤立無援，降低求生意志，且為保全家人有所顧忌，接著又毆打小美，讓小美感覺任何反抗都會遭致毀滅性結果，並持續貶低小美和她家人，讓小美有羞恥感，同時以誆騙會幫小美清償債務之恩惠，讓她身陷恐懼中不敢對抗，在檢視相關人證物證後，判定吳男犯行屬實，且犯後逃匿超過10年，直到2021年才緝獲歸案，一審依剝奪他人行動自由罪、強制性交罪，應執行5年2月徒刑。吳男上訴被駁回，還可上訴。

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