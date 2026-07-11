巴威狂風橫掃！基隆、新北1.6萬戶停電　緊急搶修已9成復電

▲巴威肆虐北台灣！台電出動120人、119車搶修，復電率突破9成持續搶修中。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中度颱風巴威挾帶強風豪雨侵襲北台灣，造成基隆及新北地區陸續傳出停電災情。台電基隆區營業處表示，截至今天（11日）下午4時止，累計曾有1萬6024戶停電，目前已有1萬4891戶恢復供電，復電率逾92%，尚有約1133戶停電，主要集中於新北市雙溪、平溪等地區，台電持續投入人力全力搶修。

台電指出，此次颱風橫掃基隆轄區，最大風勢一度達10級，造成高壓輸電線路跳脫，並有大量路樹倒塌、招牌掉落壓損電線，部分電桿更遭強風吹倒，必須進行電桿重建及拉設拉線等工程。此外，部分偏遠山區因道路坍方受阻，搶修人員無法第一時間進入，也影響復電進度。

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為加速復電作業，台電總管理處已協調南部區處支援，共調派6個工班北上，預計11日下午起陸續投入搶修。加上台電基隆區營業處自有人力及承攬商共8個工班，已依災損情形分區展開搶修；另24小時輪值搶修人力持續待命，採隨報隨修方式處理零星停電案件，全力恢復供電。

台電表示，此次風災期間也與基隆市及新北市政府密切合作，指派專員與各區里長、民意代表及重要用戶建立聯繫機制，遇有災情即向地方政府提出支援需求，由地方協助清除倒塌路樹、招牌等障礙物及搶通坍方道路，讓搶修工作得以加速推進，有效縮短停電時間。

台電基隆區營業處也感謝民眾透過停電通報及「台灣電力APP」回報停電資訊，以及各界關心搶修進度。台電說明，電力搶修須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的順序進行，並優先恢復鐵路、自來水、通訊等重要公共設施供電，因此無法同時滿足所有用戶需求，呼籲民眾耐心等候，並給予第一線搶修人員支持與體諒。