坡面持續滑動！雲林坪頂村居民預防性撤離　現場驚險畫面曝

▲雲林縣長張麗善今日前往林內鄉坪頂崩塌地視察復建工程，了解邊坡安全情形。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

巴威颱風外圍環流逐步影響中南部，雲林縣長張麗善今天（11）日前往林內鄉坪頂村視察工程進度，實地了解邊坡穩定情形，立委張嘉郡、縣議員張維崢、林內鄉長及多位地方居民陪同會勘。由於施工期間監測發現坡面仍持續滑動，縣府除啟動預防性安置措施，也將透過中央公共工程委員會爭取8500萬元經費。

雲林縣長張麗善表示，林內鄉坪頂村邊坡去年受到凱米颱風豪雨侵襲，造成大面積崩塌，緊鄰邊坡的多棟民宅結構受損，居民居住安全受到嚴重威脅。雲林縣政府邀集地質及水土保持等專業技師現勘，提出整治方案，並成功向中央爭取災後復建經費1億1345萬元，今年2月正式展開復建工程，工程進行期間因當地地質鬆軟，加上連日降雨影響，監測資料顯示坡面仍有持續滑動跡象。

▲林內坪頂去年受凱米颱風重創，目前復建工程施工中，但監測顯示坡面仍有持續滑動現象。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善表示，相關加勁護坡工程經專家評估約需8500萬元，目前已透過立委張嘉郡協助，邀請行政院公共工程委員會預計下週前往現勘，希望中央持續挹注經費，讓整體復建工程一次到位，避免坡地持續滑動威脅居民安全。

立委張嘉郡表示，基於安全考量，需要追加加勁擋土牆工程，她將全力向中央爭取8500萬元補助，希望中央體恤居民長期面對崩塌風險的不安。水利處長許宏博表示，目前坡面滑動風險仍高，施工期間已採最高規格安全管制措施，並針對崩塌地周邊危險範圍住戶啟動預防性安置，協助居民暫時遷居安全處所。

許宏博指出，縣府也已建置全天候自動化監測系統，包含坡面位移及傾斜監測設備，一旦數值達到警戒標準，將立即通報地方政府啟動疏散撤離機制，確保居民安全。雲林縣政府將持續督促施工單位加速趕工，同時積極向中央爭取追加經費，希望在兼顧工程品質與施工安全下，儘速完成整治，降低未來豪雨及颱風帶來的災害風險。

▲林內坪頂去年受凱米颱風重創，目前復建工程施工中，但監測顯示坡面仍有持續滑動現象。（圖／記者游瓊華翻攝）