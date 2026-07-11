　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

坡面持續滑動！雲林坪頂村居民預防性撤離　現場驚險畫面曝

▲林內坪頂去年受凱米颱風重創，目前復建工程施工中，但監測顯示坡面仍有持續滑動現象。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善今日前往林內鄉坪頂崩塌地視察復建工程，了解邊坡安全情形。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

巴威颱風外圍環流逐步影響中南部，雲林縣長張麗善今天（11）日前往林內鄉坪頂村視察工程進度，實地了解邊坡穩定情形，立委張嘉郡、縣議員張維崢、林內鄉長及多位地方居民陪同會勘。由於施工期間監測發現坡面仍持續滑動，縣府除啟動預防性安置措施，也將透過中央公共工程委員會爭取8500萬元經費。

雲林縣長張麗善表示，林內鄉坪頂村邊坡去年受到凱米颱風豪雨侵襲，造成大面積崩塌，緊鄰邊坡的多棟民宅結構受損，居民居住安全受到嚴重威脅。雲林縣政府邀集地質及水土保持等專業技師現勘，提出整治方案，並成功向中央爭取災後復建經費1億1345萬元，今年2月正式展開復建工程，工程進行期間因當地地質鬆軟，加上連日降雨影響，監測資料顯示坡面仍有持續滑動跡象。

▲林內坪頂去年受凱米颱風重創，目前復建工程施工中，但監測顯示坡面仍有持續滑動現象。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林內坪頂去年受凱米颱風重創，目前復建工程施工中，但監測顯示坡面仍有持續滑動現象。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善表示，相關加勁護坡工程經專家評估約需8500萬元，目前已透過立委張嘉郡協助，邀請行政院公共工程委員會預計下週前往現勘，希望中央持續挹注經費，讓整體復建工程一次到位，避免坡地持續滑動威脅居民安全。

立委張嘉郡表示，基於安全考量，需要追加加勁擋土牆工程，她將全力向中央爭取8500萬元補助，希望中央體恤居民長期面對崩塌風險的不安。水利處長許宏博表示，目前坡面滑動風險仍高，施工期間已採最高規格安全管制措施，並針對崩塌地周邊危險範圍住戶啟動預防性安置，協助居民暫時遷居安全處所。

許宏博指出，縣府也已建置全天候自動化監測系統，包含坡面位移及傾斜監測設備，一旦數值達到警戒標準，將立即通報地方政府啟動疏散撤離機制，確保居民安全。雲林縣政府將持續督促施工單位加速趕工，同時積極向中央爭取追加經費，希望在兼顧工程品質與施工安全下，儘速完成整治，降低未來豪雨及颱風帶來的災害風險。

▲林內坪頂去年受凱米颱風重創，目前復建工程施工中，但監測顯示坡面仍有持續滑動現象。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林內坪頂去年受凱米颱風重創，目前復建工程施工中，但監測顯示坡面仍有持續滑動現象。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／升級紅色警戒！苗栗泰安狂淹水　「5村」緊急撤離中
英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定
女等公車被吹倒退嚕　下秒大磁磚砸原地
空心菜鈣含量贏牛奶！營養師揭「2大禁忌搭配」
川普警告：千枚飛彈瞄準伊朗　若執行暗殺將「摧毀全境」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

颱風豪雨LEXUS撞路邊2車「硬騎畫面曝」　天雨路滑釀禍2傷

快訊／升級紅色警戒！苗栗縣泰安鄉狂淹水　「5村」緊急撤離中

嘉義槽車打滑撞紅綠燈「折甘蔗」畫面曝　載液態氮空車虛驚一場

苗栗泰安苗62線「淹到大腿」！民眾下山車輛拋錨　泡湯客暫避飯店

巴威強風狂颳！台南累計破萬戶停電　台電人員奔走拼晚間全數復電

巴威外圍環流持續影響東海岸　成功警加強巡查籲防長浪豪雨

神風救命畫面！土城女等公車被吹到倒退嚕...下秒大磁磚砸落原地

坡面持續滑動！雲林坪頂村居民預防性撤離　現場驚險畫面曝

警察也成受災戶！滾滾泥水灌入宿舍　新竹那羅派出所緊急撤離

驚險畫面曝！基隆老樹滑落山坡　差5公分險砸車

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

鸚鵡做錯事被媽媽唸　直接躺平裝死XD

巴威暴風圈觸陸點「3縣市機率高」　氣象署估後天解除陸警

姆巴佩12碼失手後救贖破門！　賽後一句「路還很長」藏冷靜

追風人直擊！巴威逼近沖繩石垣宮古島　當地現況曝光

颱風豪雨LEXUS撞路邊2車「硬騎畫面曝」　天雨路滑釀禍2傷

快訊／升級紅色警戒！苗栗縣泰安鄉狂淹水　「5村」緊急撤離中

嘉義槽車打滑撞紅綠燈「折甘蔗」畫面曝　載液態氮空車虛驚一場

苗栗泰安苗62線「淹到大腿」！民眾下山車輛拋錨　泡湯客暫避飯店

巴威強風狂颳！台南累計破萬戶停電　台電人員奔走拼晚間全數復電

巴威外圍環流持續影響東海岸　成功警加強巡查籲防長浪豪雨

神風救命畫面！土城女等公車被吹到倒退嚕...下秒大磁磚砸落原地

坡面持續滑動！雲林坪頂村居民預防性撤離　現場驚險畫面曝

警察也成受災戶！滾滾泥水灌入宿舍　新竹那羅派出所緊急撤離

驚險畫面曝！基隆老樹滑落山坡　差5公分險砸車

司機開車失去意識口吐白沫　人妻「果斷開車門」帶兒逃生

3公尺沙牆力抗巴威！福隆40座沙雕挺過強風巨浪　拚7／13開放

超中二！埃及教頭返國再擺雙手畫叉　重現抗議阿根廷手勢

颱風豪雨LEXUS撞路邊2車「硬騎畫面曝」　天雨路滑釀禍2傷

快訊／升級紅色警戒！苗栗縣泰安鄉狂淹水　「5村」緊急撤離中

太幸福！周子瑜後台「親自為他單獨慶生」網暴動：好羨慕

嘉義槽車打滑撞紅綠燈「折甘蔗」畫面曝　載液態氮空車虛驚一場

劉涵竹颱風天出門「見慘狀原路折返」　呼籲民眾：不要去海邊山林！

63歲玉女歌手曾是2億CEO...遭親姊背叛負債　爆「颱風天離家出走」　

「好萊塢資深男星」彼得范諾登病逝！享壽75歲　愛妻悲痛陪伴走完最後一程

姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD

社會熱門新聞

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

巴威降雨雷達圖神祕空白　網驚呼：大佛防護罩發威

母載「女兒屍體」南下求神　鄉代目擊喊：她已經死了

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

雞場跳電4.6萬隻雞悶死　損失破500萬

即／不敵狂風！彰化老木屋倒塌扯斷電線險釀災

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

巴威強風彰化8713戶大停電　路樹倒31棵

她吸毒27年檢聲押失敗　又是法官陳德池放人

昨上班打瞌睡遭懲處！　台積電嘉義廠警衛「北港大橋落水」

即／雨遮被吹斷！蘆洲招牌砸4機車

發納莉淹水照喊「北車進不去」！男遭刑警帶回法辦

獨／27歲男陳屍台中知名摩鐵　「自開一房」離奇亡

國道3號草屯路段大雨致車輛360度打水漂所幸平安

更多熱門

相關新聞

巴威颳倒路樹砸路過機車　女騎士慘被重壓滿臉傷

巴威颳倒路樹砸路過機車　女騎士慘被重壓滿臉傷

受到颱風巴威外圍環流影響，雲林縣今（11）日清晨傳出路樹倒塌傷人意外。一名65歲許姓女子清晨騎機車行經二崙鄉156縣道路段時，路旁樹木疑因強風吹襲突然倒塌，連人帶車遭壓住，消防人員獲報趕抵現場，迅速協助婦人脫困並送醫，所幸意識清楚，沒有生命危險。

6.26億打造全齡場館！　斗南小東休閒運動中心完工

6.26億打造全齡場館！　斗南小東休閒運動中心完工

雲林應變中心一級開設　張麗善通令提高警覺

雲林應變中心一級開設　張麗善通令提高警覺

懷疑偷錢3男闖民宅狂毆　打到脾臟破裂

懷疑偷錢3男闖民宅狂毆　打到脾臟破裂

巴威來了！雲林部署287台抽水機嚴防豪雨

巴威來了！雲林部署287台抽水機嚴防豪雨

關鍵字：

雲林坪頂村豪雨災害防災工程林內鄉

讀者迴響

熱門新聞

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

獨／「全台最難訂餐廳」人潮爆　興奮直呼：天公有保佑

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

快訊／5縣市明天達停班課標準　最新風雨預報曝

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

快訊／巴威颱風加速　暴風圈 掃進中部

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

陸預報員：原預測台灣中央山脈會削弱巴威

快訊／明晨13縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

IU配合男友「累倒送醫」　閨蜜劉寅娜2月前心疼：以後選隨性點的人

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

快訊／14縣市明午前風雨達停班課標準　最新雨量預報上修

巴威降雨雷達圖神祕空白　網驚呼：大佛防護罩發威

更多

最夯影音

更多
巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強
巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面